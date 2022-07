V noci na obloze zářil superúplněk. Podívejte se, jak vypadal v různých částech světa

Problémy se spaním, ale šance pro fotografy. Superúplněk přináší nadšení i nervozitu

O vlivu úplňku na lidský spánek se mluví hodně. Co z toho je pravda a co jsou spíš mýty? A jak postupovat, když chceme superúplněk kvalitně vyfotit? Na to odpovídají experti pro Český rozhlas Plus.