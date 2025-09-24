Teplické planetárium slaví 30 let působení. Zájemce zve na speciální program a besedu s astronomy
Teplické planetárium připravilo na sobotu speciální program, například film o osidlování jiné planety nebo besedu s astronomy. Zájemci budou mít do areálu volný vstup během celého odpoledne. Planetárium si tak připomíná třicetileté výročí od začátku svého působení.
„Pouštěli jsme si různé hvězdy a mně se to moc líbilo, byly tam různé planety, a tak dále.“ „Ta část, kde se pak zhaslo a byly tam hvězdy, to se mi na tom nejvíc líbilo.“ „Byla jsem tady i s minulou školou. Něco si pamatuji, něco ne,“ popisují šesťačky, které si přijely z nedalekého Proboštova zpestřit přírodopis. Právě se učí o Zemi a sluneční soustavě.
Třicet let seznamuje teplické planetárium návštěvníky s vesmírem nebo sluneční soustavou. Ke svému výročí připravilo speciální program
„Minulý školní rok sem chodila téměř jedna třída denně, někdy i dvě třídy denně, takže návštěvnost byla opravdu velmi dobrá,“ popisuje vedoucí planetária Jiří Králík, který zde pracuje tři roky.
Planetárium se poprvé otevřelo 21. června 1995. „Když se to otevřelo, tak jsem se sem přišel jako mladinký student podívat. Nejenom, že to bylo nové, ale ten přístroj svítil o hodně víc, než normálně hvězdy svítí, bylo to malinko naddimenzované. To byl pro mě tenkrát úžasný zážitek,“ vzpomíná.
Digitální planetárium
„Zhruba deset let poté, co byla postavena hvězdárna, tady byly projekty na nové planetárium. Má oproti hvězdárně jednu jedinou výhodu, ale výraznou, že je nezávislé na počasí,“ vysvětluje Radim Neuvirt, který nastoupil v době, kdy se planetárium dostavělo.
„Původně se mělo stavět pod hvězdárnou. Těsně potom tady byly některé různé lázeňské domy v návrzích a nakonec přišlo někdy koncem osmdesátých let rozhodnutí postavit planetárium tady na zelené louce,“ dodává Neuvirt, který nastoupil v době, kdy se planetárium dostavělo.
Ředitel hvězdárny s planetáriem Zdeněk Moravec věří, že by mohlo vyrůst nové digitální planetárium. Stát by mohlo blíž k hvězdárně na okraji Třešňovky.
„Oživilo by to propojení centra a hvězdárny, kdyby se mohlo přijíždět k planetáriu, od kterého by se snadno potom lidé dostali k hvězdárně a bylo by to hlavně velice blízko. Bohužel časovou představu nemám, kdyby se na tom začalo teď pracovat a ty peníze se sehnaly, tak by to mohlo být nejdřív za pět let,“ odhaduje.