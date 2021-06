Vědci z NASA nalezli exoplanetu, která by se mohla v jistých aspektech podobat naší planetě Zemi

Je zatím známo, že na planetě panuje mírné podnebí. Rozměry se TOI 1231 b podobá Neptunu. Má oběžnou dráhu s 24denním cyklem a je osmkrát blíž své hvězdě, než Země je Slunci.

Vědci také zdařile charakterizovali hvězdu a změřili její poloměr a hmotnost. Pomocí těchto hodnot vypočetli hustotu a vytvořili si předpoklad složení atmosféry, píše server The Independent.

„Pozorování nově objevené planety nám pomůže určit jak časté (nebo vzácné) je formování vodních mraků kolem planet s mírným podnebím,“ sdělila vědkyně z Národního úřadu pro letectví a vesmír Jennifer Burtová a profesorka Diana Dragomirová. Dodaly, že další výzkum bude nezbytný pro zjištění přesného složení planety.

Discovery Alert

TOI-1231 b orbits a red-dwarf star. And because this system is moving at a high velocity away from Earth, hydrogen atoms escaping from the planet’s atmosphere might be readily detected. In other words, the planet could have a tail.https://t.co/tcI6sZwXsU pic.twitter.com/HfHmJESCTT