Trosky čínské rakety by měly dopadnout na Zemi v sobotu. Na otázku kam, ještě není známá odpověď

Trosky nekontrolovaně sestupující rakety Dlouhý pochod 5B, která minulý týden vynesla do vesmíru základní modul budoucí čínské orbitální stanice, by měly podle očekávání dopadnout na Zemi o víkendu. Stále však není jasné, kdy přesně ani kam, napsal server Space.com. Očekává se, že raketa vstoupí do zemské atmosféry v sobotu, i když nikdo zatím nedokáže přesně určit datum, čas ani místo. Peking 10:58 7. května 2021

„Takové předpovědi lze obecně provést jen několik hodin před dopadem, protože atmosférický odpor se významně mění v důsledku sluneční aktivity,“ poznamenal Space.com.

Podle expertů je pravděpodobné, že tento obří kus vesmírného odpadu o hmotnosti 23 tun se v atmosféře rozpadne a zvětší části shoří, přičemž zbylé trosky dopadnou do neobydlených oblastí vzhledem k tomu, že 70 procent zemského povrchu tvoří moře a oceány. Nicméně stoprocentně jisté to není.

Space.com připomněl, že podle vesmírného práva, které tvoří komplex mezinárodních smluv a dohod, je za škody vzniklé při dopadu trosek z kosmického objektu odpovědný stát, jenž tento objekt vypustil. Povinnost zaplatit kompenzace vyplývající z příslušné mezinárodní úmluvy byla podle serveru doposud uplatněna jedinkrát, a to v roce 1978, kdy se trosky plné radiace ze sovětského satelitu s jaderným pohonem Kosmos 954 rozesely po kanadské Arktidě a bylo nutné rychlé a nákladné vyčištění oblasti.

Státy se v roce 1981 dohodly na kompenzaci ve výši tří milionů kanadských dolarů, což odpovídalo dnešním 7,5 milionu amerických dolarů (160 milionů korun).

Raketa Dlouhý pochod 5B dopravila minulý týden ve čtvrtek modul Tchien-che na jeho stanovenou oběžnou dráhu. Poté se od modulu odpojila a sama na oběžné dráze také zůstala, ačkoli podle expertů by měla mít vylepšení umožňující řízený sestup do atmosféry. O tom, že by se příslušný manévr uskutečnil, se ale žádný z činitelů čínského vesmírného programu nezmínil.

