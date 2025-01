V roce 2032 může Zemi zasáhnout asteroid. Pravděpodobnost je jednu ku třiaosmdesáti

Astronomové objevili asteroid, u nějž existuje teoretická pravděpodobnost jedna ku 83, že v prosinci 2032 zasáhne Zemi. Všechny, jimž se po přečtení této věty strachy sevřel žaludek, ale odborníci uklidňují, že pravděpodobnost nárazu je velmi nízká a nejpravděpodobnějším výsledkem bude, že objekt se k planetě Zemi jen těsně přiblíží, ale mine ji. Napsal to server Space.com. New York 22:41 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: NASA

Nově objevený asteroid dostal označení 2024 YR4. Je široký odhadem 60 metrů a nyní je vzdálen 43,5 milionu kilometrů. Centrum pro výzkum objektů v blízkosti Země (CNEOS), které spadá pod americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), odhaduje, že se 22. prosince 2032 přiblíží k Zemi na vzdálenost asi 106 200 kilometrů.

Pokud se však vezmou v úvahu nejistoty na oběžné dráze, mohlo by se ukázat, že by toto těsné přiblížení mohlo znamenat přímý zásah planety Země. To by mohlo vést buď k explozi meteoroidu v atmosféře, anebo k dopadu meteoritu na zem, kde by mohl způsobit tzv. impaktní kráter - podobný tomu, jaký vznikl po dopadu Tunguzského meteoritu v roce 1908.

Server Space.com oslovil inženýra astronomického průzkumu Catalina Sky Survey a „lovce asteroidů“ Davida Rankina, aby se o asteroidu 2024 YR4 dozvěděl více. „Lidé by se tím zatím rozhodně neměli znepokojovat,“ zněla první Rankinova reakce. „Pravděpodobnost dopadu je stále velmi nízká a nejpravděpodobnějším výsledkem bude těsně se přibližující kámen, který nás mine.“

Rankin dodal, že v současné době vede „rizikový koridor“ pro dopad od Jižní Ameriky přes Atlantský oceán až do subsaharské Afriky. „Je důležité mít na paměti, že jeho dráha je stále příliš nejistá na to, abychom věděli, zda Zemi zasáhne. V tuto chvíli je nejpravděpodobnějším výsledkem to, že ji mine,“ řekl Rankin.

I kdyby těleso 2024 YR4 Zemi skutečně zasáhlo, není to bezprostřední důvod k velkým obavám. Astronomové toho o tomto asteroidu stále ještě spoustu věcí nevědí a mnohé z jeho vlastností by měly významný vliv na škody, které by mohl způsobit.

Podle Rankina budou mít astronomové šanci lépe odhadnout charakteristiky asteroidu v roce 2028, kdy se těleso 2024 YR4 přiblíží k Zemi na méně riskantní vzdálenost a proletí asi osm milionů kilometrů od naší planety.