V únoru poletí k Měsíci čtyřčlenná posádka mise Artemis II. Má otestovat raketu k cestě na Mars
V Houstonu na Floridě se ve středu setká s novináři posádka mise úřadu NASA Artemis II, která má příští rok obletět měsíc. Plánovaný dubnový termín by se mohl posunout už na únor 2026. Bude to první let pilotované kosmické lodě k Měsíci po více než půl století. Na měsíční povrch by se lidská posádka mohla vrátit už v roce 2027. V rozhovoru pro Radiožurnál odpovídá publicista a popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
To posunutí na dřívější termín, to je docela unikátní že? Obvykle slyšíme spíš, že NASA svoje mise odkládá.
Ano, je to tak. Na druhou stranu má tato mise už několik let zpoždění, takže NASA se snaží opticky vylepšit dojem. Program Artemis má technické a rozpočtové problémy. Navíc nad ním visí Damoklův meč, protože stávající americká administrativa uvažuje o jeho předčasném ukončení. NASA zkrátka nezbývá nic jiného, než se snažit.
Raketový systém té mise SLS už je prý připravený, ale ještě zbývá doladit samotnou loď Orion pro posádku, co to konkrétně znamená?
Raketa je sestavena, tam už se jenom testuje, nic se už nepřidělává. Loď Orion je v podstatě taky připravena, ale probíhají takové ty dokončovací práce. Je v montážním hangáru a odstraňují se z ní různé pomocné prvky, plošiny, takové ty cedulky „remove before flight“ - odstranit před letem. V říjnu budou obě dvě části spojené, následovat budou testy. V lednu se vyjede na startovací rampu a v únoru, to už jste prozradila.
Vy jste byl přímo u startu té první zkušební mise Artemis s obletem měsíce v roce 2022. Bude to tentokrát podobné, nebo jsme už někde jinde?
Ten první start byl úžasný, byl to noční start do křišťálově čisté oblohy, kdy raketa rozehrála neskutečnou hru světel a stínů. Nad Floridou tehdy vyšlo noční slunce, jen vyrobené lidmi.
Ale každý start je trošičku jiný. Vizuálně a technicky by to samozřejmě mohlo být podobné, ale tentokrát to budou přece jen emoce, protože tentokrát se poletí s astronauty na palubě. To celému raketovému představení dodá úplně jiný rozměr.
V čem je ta raketa, která vynese loď s posádkou na cestu k Měsíci, nebo i ta kosmická kabina výjimečná?
Kdybych chtěl být sarkastický, tak svou cenou, která atakuje hranici asi 4,5 miliardy dolarů. Na druhou stranu raketa SLS je nejsilnější orbitální raketa dnešní doby. Je to obr, výška 98 m, hmotnost 2600 tun. Je to obr určený pro lety s lidskou posádkou. Loď Orion je unikátní tím, že je to takový kosmický Rolls Royce pro NASA. A to v tom smyslu, že by její budoucí verze jednoho dne měla svézt astronauty až na Mars.
Jak raketu otestovat?
Co je především potřeba testovat pro ten plánovaný návrat lidí na Měsíc? Připomínám, že má letět čtyřčlenná posádka. Má to být desetidenní mise.
Teď bych mohl vyjmenovat tisíc věcí. Půjde o průkopnickou misi, o testování nové lodi. Je to podobné jako při zalétávání nového letadla. Vymyslíte letadlo, odvedli jste nejlepší práci, ale stejně se může stát, že jste na něco zapomněli, nebo jste něco špatně pochopili. To je to největší riziko, že se něco opomnělo. Je to tedy testovací mise se vším všudy, včetně toho rizika, které k tomu patří. Držme astronautů v únoru palce.
Pokud je všechno nové, jak se na to dá připravit? Můžeme si to představit tak, že astronauti mají nějaký model té lodi a v něm trénují?
Seznámí se s jejími technickými a různými zákulisními věcmi. Vždycky říkám, že kosmonautika je příprava na nepřipravitelné. Vy se připravíte, trénujete všechny možné scénáře, ale podívejte se na legendární film Apollo 13.
Tam vidíte, že z regulérního rutinního letu na Měsíc během několika hodin museli poskládat naprosto novou misi, na kterou se v životě nepřipravovali. A o tom to je.
Na čem NASA staví optimismus, že by se ta pilotovaná loď opravdu mohla vydat k Měsíci už zhruba za půl roku?
Oni si vzali poměrně velkou rezervu, když oznamovali poslední odklad. Proto to teď, když získali zkušenosti při tom prvním startu, mohli urychlit o ty dva měsíce. Ty si původně vzali jako rezervu
Ještě se může samozřejmě spousta věcí pokazit, můžou najít nějaký zádrhel, či záludnost, ale zatím je vše na dobré cestě. A proto se vzdali té rezervy ve prospěch toho, aby se letělo o dva měsíce dříve.