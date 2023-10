Vědci vypěstovali myší embrya ve vesmíru. V budoucnu by se v něm mohli rozmnožovat i lidé

Vulkanolog Brož míří do Evropské kosmické agentury. ‚Nestává se často, že ovlivníte vesmírný výzkum,‘ říká

„Vidíte, jak se na nějaký problém trápící výzkumníky formuje stanovisko, které se pak snaží být uhlazeno do diplomatické formy. To aby to nikoho neurazilo,“ popsal jednání ESA vědec Petr Brož.