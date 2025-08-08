Vědci patrně našli Pandoru z filmu Avatar. Hvězdu Alfa Centauri může obíhat obyvatelný měsíc

Alfa Centauri A je nejbližší hvězda podobná našemu Slunci. Nachází se „jen“ 4,3 světelných let od Země. V sérii filmů Avatar je Alfa Centauri domovem Pandory, fiktivního měsíce planety podobné Jupiteru.

Baltimore Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vesmír

Nové pozorování teleskopem Jamese Webba naznačuje existenci plynného obra obíhajícího kolem Alfa Centauri A. (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Nové pozorování teleskopem Jamese Webba naznačuje existenci plynného obra obíhajícího kolem Alfa Centauri A. Podle dvojice výzkumných zpráv v časopise The Astrophysical Journal Letters navíc planeta zřejmě obíhá ve vzdálenosti od hvězdy, kde by mohla být teplota dostatečně přívětivá pro život, píše americká stanice NPR.

NASA škrtá v rozpočtu. Přesto chce na Měsíci do roku 2030 vybudovat jaderný reaktor pro trvalou základnu

Číst článek

Někteří vědci nevidí důvod, proč by planeta nemohla mít měsíc, stejně jako ve filmu Avatar. Astronomům se v posledních letech podařilo objevit tisíce planet obíhajících kolem hvězd mimo naši sluneční soustavu, ale bylo obtížné je hledat okolo planet kolem Alfa Centauri A a B. Ty totiž obíhají kolem sebe a gravitační interakce mezi těmito dvěma hvězdami komplikuje jednu z běžných metod hledání planet. A hvězdné světlo je v tomto případě velmi jasné, že může zahltit dalekohledy. Je to, jako když se snažíte vyfotit něco extrémně jasného – vše se rozmaže.

Podle Charlese Beichmana, astronoma z Caltechu a NASA, by tyto planety mohly mít i slušně velké měsíce, třeba o velikosti Marsu. „Myslím, že je to rozhodně prostředí, kde by se mohl potenciálně vyvinout život,“ říká Beichman a poznamenává, že i v naší sluneční soustavě mnozí vědci považují měsíce. Například podle webu SPACE je Jupiterův ledový měsíc Europa nebo Saturnův Titan bohatý na uhlovodíky – za nejlepší místa pro hledání života mimo Zemi.

Mohla by tedy tato hvězdná soustava mít Pandoru jako ve filmu Avatar? „Není to nemožné,“ myslí si David Kipping, astronom z Kolumbijské univerzity, ale zdá se mu to trochu přitažené za vlasy – vyžadovalo by to, aby se splnila celá řada okolností.

To, že by mohl existovat měsíc, na kterém by byl vůbec nějaký život, je však jiná věc než otázka, zda by tam mohla existovat složitá biosféra jako na Pandoře. Upozorňuje na to Mary Anne Limbach, astronomka z Michiganské univerzity. Přesto dodává: „Myslím, že je opravdu vzrušující, že by náš soused mohl mít obří planetu, a to tak blízko.“

Jiří Klečka Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Vesmír

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme