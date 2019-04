Africké země chtějí vlastní vesmírnou agenturu. Má pomoct státy propojit, vzorem je Evropa

Některé africké země mají stále větší ambice ve výzkumu vesmíru a svůj postup nyní chtějí lépe koordinovat. Napsal to francouzský list Le Monde. Zpoždění, které Afrika v této oblasti nabrala v posledních desetiletích, chce kontinent dohnat založením vlastní vesmírné agentury. Záměr už letos v lednu schválila Africká unie. Káhira 20:59 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé africké země mají stále větší ambice ve výzkumu vesmíru a svůj postup nyní chtějí lépe koordinovat (ilustrační snímek) | Zdroj: NASA

Statistika ukazuje, že aktivita afrických zemí ve vesmíru se skutečně zrychluje: z 31 afrických satelitů vyslaných od roku 1998 jich 40 procent opustilo Zemi v posledních třech letech.

Le Monde připomíná, že v srpnu 1963 byl nigerijský premiér Abubakar Tafawa Balewa jedním ze dvou lidí, kteří si poprvé v historii zavolali přes satelitní telefon. Na druhé straně linky byl tehdy americký prezident John Fitzgerald Kennedy.

V roce 2016, tedy více než 50 let od této symbolické události, Nigérie oznámila, že chce do roku 2030 vyslat člověka do vesmíru.

Nigérie a JAR

Kromě Egypta, kde bude připravovaná africká vesmírná agentura sídlit, jsou největšími hráči na africkém kontinentě právě Nigérie a spolu s ní Jihoafrická republika. Ta je navíc jedním ze dvou míst, kde má vzniknout radioteleskop Square Kilometre Array, největší pozorovací zařízení v historii.

Koordinovaný postup může podle pozorovatelů přinést kontinentu mnoho užitečných poznatků. Satelity mohou pomáhat s hospodárným nakládáním se surovinami, zemědělstvím, s dostupností zdravotní péče, v boji proti suchu nebo třeba s předpovídáním epidemií malárie.

„Existuje souvislost mezi výskytem larev komárů, kteří malárii šíří, a oblastmi s vysokou vlhkostí. Když za pomoci satelitů spatříme místo, kde je nějakým způsobem zvýšená vlhkost, napoví nám to, že se tam tito komáři budou množit. Úřady se pak mohou na situaci předem připravit,“ říká Jean-Yves Le Gall z francouzské vesmírné agentury, která úzce spolupracuje s africkými zeměmi.

V Nigérii také používají satelitní snímky bezpečnostní složky při boji s islamisty z organizace Boko Haram a jinými povstaleckými skupinami.

Levnější technologie

Postup mnoha afrických zemí ve výzkumu vesmíru je možný zvláště díky poklesu cen technologií. Ghana dokázala dostat satelit do vesmíru za méně než půl milionu eur (méně než 13 milionů korun). Svoje satelity mají letos do vesmíru vyslat i Rwanda a Etiopie, zatímco Senegal a Mauricius to plánují v blízké budoucnosti.

Ačkoliv mají investice do vesmírného programu podle expertů vysokou návratnost, pro řadu zemí jsou náklady na vlastní výzkum stále příliš vysoké. Cílem společné agentury je proto sdílení poznatků a zdrojů bohatších zemí v Africe s menšími a méně bohatými státy. Inspirací je přitom fungování Evropské kosmické agentury ESA.

Zastánci vzniku africké agentury také argumentují tím, že spolupráce ve výzkumu vesmíru se projeví i v jiných oblastech vztahů mezi zeměmi.

„Tato agentura, to je více než jen oznámení. Je to myšlenka, ambice a zaujetí postoje vůči zbytku světa. Od nynějška je potřeba s přítomností Afriky ve vesmíru počítat,“ říká letecký inženýr a jeden z duchovních otců agentury Sékou Ouédraogo.