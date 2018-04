Šéf Amazonu poslal na okraj vesmíru další raketu. Do konce roku tam má přepravit první turisty

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos vyslal na okraj vesmíru další znovu použitelnou raketu. Píše o tom deník Die Welt. Na palubě byla tentokrát testovací panenka „Mannequin Skywalker“ a poprvé také materiál na vědecké experimenty z německých univerzit a různých vědeckých institutů. Bezosova vesmírná společnost Blue Origin použila 18 metrů dlouhou raketu New Shepard. Samotná mise trvala jen zhruba deset minut. Praha 8:17 30. 4. 2018 (Aktualizováno: 7:58 30. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezosova vesmírná společnost Blue Origin použila 18 metrů dlouhou raketu New Shepard. | Zdroj: Twitter Jeffa Bezose

Kapsle podle Bezose vyletěla do rekordní výšky 107 kilometrů a pak se pomocí tří padáků vrátila zpět na zem. Do konce roku by měla kapsle podobným způsobem vynést do výšky 100 kilometrů také šestici lidí.

Opětovně použitelné rakety mají dramaticky snížit náklady na cestování do vesmíru. Využít toho chce do budoucna nejen Jeff Bezos, ale i podnikatel a vizionář Elon Musk se svou firmou SpaceX.

Společnost Spacex minulý rok dvakrát úspěšně vyslala do vesmíru raketu Flacon 9. Při druhé misi na konci roku Falcon 9 doprovázela také nákladní loď Dragon, právě při tomto startu použila SpaceX raketu z dřívější úspěšné mise.

Jeff Bezos studoval fyziku, později se věnoval informatice. Znalosti a zkušenosti z této oblasti uplatnil koncem 90. let minulého století na Wall Street, kde vytvářel technické zázemí pro nejrůznější firmy. Dodnes ho zajímá i výzkum vesmíru.

Highlights from today’s mission. Don’t miss the Nerf ball doing a few backflips in zero gravity. #GradatimFerociter @BlueOrigin pic.twitter.com/YxlJRt0MXc — Jeff Bezos (@JeffBezos) 30. dubna 2018

V roce 2000 založil firmu Blue Origin. Oproti Amazonu podniká v naprosto jiné sféře, dokonce i té pozemské. Nabízí totiž vesmírnou turistiku, i když tento trh zatím neexistuje.