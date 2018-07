Odklon asteroidu jako v Armageddonu je sci-fi. Expert na hrozby z vesmíru popisuje typy planetární obrany

V hollywoodském velkofilmu Armageddon letěli těžaři k asteroidu, aby ho zničili a zachránili Zemi před jeho dopadem. Nikola Schmidt, který se zabývá hrozbami z vesmíru, si obranu planety představuje trochu jinak. Zajímají ho varianty obrany Země před asteroidy, jak by planetární obrana mohla vypadat i jaké jsou k dispozici technologie. Audio Praha 16:12 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asteroid (ilustrační foto) | Foto: NASA

„Jediné hrozby z vesmíru, o kterých víme, jsou ty přírodní. Tedy žádné mimozemské civilizace. Z přírodních hrozeb rozlišujeme dvě nejzásadnější. První je výron koronální masy ze Slunce, druhou je ohrožení planety Země vesmírnými asteroidy a kometami,“ vyjmenovává expert na hrozby z vesmíru Nikola Schmidt z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Největší asteroidy z drtivé většiny dnes známe. U těch větších než kilometr, u kterých podle Schmidta hrozí globální kataklyzma, pracujeme se znalostí větší než 95 procent.

„Pravděpodobnosti možné srážky s asteroidem máme vypočítané, ale já s nimi poměrně nerad pracuji. Protože když se objeví asteroid z toho minima neobjevených, který má více než kilometr, tak ta pravděpodobnost absolutně nehraje roli,“ vysvětluje Schmidt.

Existují čtyři základní metody, jak vychýlit asteroidy z jejich dráhy, pokud míří na planetu Zemi. Jde o tzv. kinetický impaktor, gravitační traktor, lasery a jaderné odklonění pomocí jaderných hlavic.

„Kinetický impaktor už je ve finální fázi a v rámci příštích pěti let by měl být použit na odklonění malého měsíce u asteroidu, gravitační traktor ještě nikdo nepostavil a u jaderných zbraní je mnoho možností, jak je použít. Nikoliv však tak, jak to známe z planety Země, protože ve vesmíru není atmosféra, takže posun tlakovou vlnou není možný,“ vysvětlil ve vysílání Českého rozhlasu Plus Nikola Schmidt.

