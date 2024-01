Česká družice slaví dva roky na orbitě. ‚Máme ve vesmírném průmyslu obrovský potenciál,‘ říká expert

Na oběžnou dráhu se česká družice VZLUSAT 2 dostala 13. ledna 2022 a je tam stále. Navazuje tak na svoji úspěšnou předchůdkyni VZLUSAT 1, která obíhala zeměkouli úctyhodných pět let, přestože obvyklá životnost těchto malých družic bývá kolem roku a půl. Zároveň je to jediná česká družice, která pořizuje snímky naší planety ve vysokém rozlišení. Praha 17:03 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít VZLUSAT-2 | Zdroj: Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLU)

„Otevírám si vizualizaci přeletu, abych přesně viděl, kdy nastane kontakt,“ vysvětluje operátor družice VZLUSAT 2 Martin Sabol. Čtyřkilový satelit zanedlouho přeletí nad Západočeskou univerzitou v Plzni, kde se spojí s pozemní stanicí.

„Vidíme, že momentálně po této trajektorii bude satelit viditelný pro naši pozemní stanici,“ ukazuje. „V dalším přeletu už bude vzdálenější, ale pořád ještě budeme schopni navázat se satelitem kontakt. A v momentě, kdy se na satelit připojíme, dostaneme signál a můžeme zahájit manuální povelování.“

Za dva roky obletěl zeměkouli více než 11 600krát, přičemž každý přelet nabízí zhruba deset minut, během kterých se stahují data.

Snímky vzdáleného vesmíru

„Teď jsme stahovali fotku z kamery, kterou jsme pořídili během experimentu orientace satelitu. Povedlo se nám stáhnout část, v dalším přeletu se bude ve stahování pokračovat,“ popisuje Martin Sabol. Snímek totiž byl v maximálním rozlišení.

„Jsme schopni stahovat i náhledové fotky, které mají řádově menší velikost. Těch jsme schopni během přeletu stáhnout i jednotky desítek,“ dodává.

Podívejte se na další snímky z družice VZLUSAT-2! ️Tentokrát je na nich hlavní město Maďarska Budapešť a druhá nejvyšší hora světa K2. https://t.co/KQdS8Oge9k pic.twitter.com/ie0hYgxxiO — VZLÚ (@VZLUcz) September 14, 2023

Družice VZLUSAT 2, což jsou vlastně tři 10centimetrové kostky, kromě fotografií v plném rozlišení monitoruje i gama záblesky, ať už po slunečních erupcích, nebo ze vzdáleného vesmíru. Za dva roky jich zaznamenala 68.

Nejvýznamnější je z loňského 7. března, kdy srážka dvou neutronových hvězd přinesla neobvykle jasný gama záblesk.

Malá země dokáže velké věci

„Vytvořili jsme družici, kterou dokážeme orientovat v prostotu a dokážeme se podívat na konkrétní místo na Zemi,“ shrnuje Juraj Dudáš, ředitel divize Space Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu s tím, že není obvyklé, aby taková technologie vznikla v tak malé zemi, jako je Česká republika.

Rozhodnutí vnímáme jako ocenění práce VZLÚ v oblasti komplexní družicové techniky. Se vší odpovědností přijímáme závazek spočívající v úspěšném splnění projektů AMBIC a QUVIK. V ČR dosud nebyly řešeny takto rozsáhlé projekty založené na široké spolupráci firem a univ. pracovišť. https://t.co/xHfsio6niC — VZLÚ (@VZLUcz) September 22, 2023

„Úspěchem je to, že jsme dokázali spojit různé subjekty, akademické i průmyslové, do jedné integrované mise. Dokázali jsme tam zakomponovat různé technologie a dostat je do vesmíru. A nejen dostat, ale dokázali jsme je také ověřit.“

„Tato družice dokázala, že potenciál českého vesmírného průmyslu je obrovský,“ zdůrazňuje Juraj Dudáš. Jeho slova potvrzují i ambiciózní družicové projekty AMBIC a QUIVIK, které si vybrala Evropská kosmická agentura.

VZLUSAT-2 | Zdroj: Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLU)