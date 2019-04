‚Falcon přistál.‘ Raketa Elona Muska vynesla do vesmíru družici a úspěšně se vrátila se na Zemi

Družice má podle společnosti Space X poskytovat internetové a komunikační služby nejen na Blízkém východě a v Africe, ale také v některých částech Evropy.

První testovací let rakety Falcon Heavy, která je nejsilnějším nosičem současnosti, provedla soukromá americká společnost vizionáře Elona Muska loni v únoru. V nákladovém prostoru tehdy měla elektromobil Tesla Roadster, který obíhal po dráze kolem Slunce.

Osm minut od startu přistály v areálu Mysu Canaveral dva pomocné stupně rakety, stejně jako tomu bylo i loni.

Na rozdíl od loňského pokusu se tentokrát úspěšně na Zem vrátil i její centrální stupeň. Poté, co vynesl do kosmu užitečný náklad, přistál na plošině v oceánu, zhruba 645 kilometrů od floridského pobřeží. Komentátoři ze společnosti SpaceX to označili za „obrovský úspěch“.

„Falcon přistál,“ napsal na svém twitteru Musk a přidal i fotografie všech tří stupňů zpět na Zemi.

Trojnásobek motorů

Loni se centrální stupeň rakety Falcon Heavy po startu neplánovaně zřítil do Atlantského oceánu. Podle Muska při návratu tohoto stupně došlo palivo, které bylo nezbytné pro zpomalení a řízené dosednutí. Na hladinu oceánu narazil zhruba sto metrů od přistávací plošiny rychlostí asi 500 kilometrů v hodině, uvedl Musk.

Těžká raketa, kterou v parametrech pro hmotnost nákladu překonává jen legendární americký Saturn V, vznikla rozšířením menší nosné rakety Falcon 9 o dva pomocné vzletové raketové stupně. Falcon 9 je v prvním stupni vybaven devíti motory, Falcon Heavy jich má trojnásobek.