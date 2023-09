Češi dobývají vesmír! Představujeme některé z ambiciózních tuzemských vesmírných misí

Slogan „Se Lvicí k Měsíci“ prvního z tuzemských vesmírných projektů, které vznikají s podporou Evropské kosmické agentury, nepřehání. Česká sonda Lvice2 by měla zkoumat kosmické prostředí v okolí Měsíce. Původně mělo jít o malou družici, nakonec je z toho sonda s vlastním motorem, díky kterému se dostane až k Měsíci.

Cílem mise je studovat sluneční vítr, radiaci a meziplanetární prach v jeho okolí. Data, která posbírá, by mohla být důležitá například pro chystanou americkou misi Artemis s lidskou posádkou. Velmi ambiciózní český projekt proto potřebuje hodně energie a náročné bude už samotné vystřelení Lvice2 na oběžnou dráhu Měsíce.

Kde se vzaly ve vesmíru těžké kovy, to by měl zjistit první český vesmírný dalekohled, který ponese speciální družice Quvik. Bude vynikat především rychlostí, otočí se tam, kde se ve vesmíru zrovna dějí zajímavé věci. Výrazně má pokročit zejména v pozorování takzvaných kilonov, což jsou výbuchy při srážkách supertěžkých neutronových hvězd. Právě během nich mohly ve vesmíru vzniknout těžké kovy jako zlato nebo platina.

Výbuch kilonovy je tak silný, že doslova zatřese vesmírem. Způsobí takzvané gravitační vlny, které dovedou vědci změřit i na Zemi. Jenže aby spatřili, co se při výbuchu děje, museli by se rychle podívat tím směrem, odkud vlny přišly. A to se zatím nikomu nepodařilo. Družice Quvik by měla jako první v historii pozorovat kilonovu v prvních hodinách po srážce. Jak to bude fungovat? Poslechněte si v reportáži.

Družice Lvice2 by měla studovat sluneční vítr, radiaci a meziplanetární prach v jeho okolí | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas

Za poklady nebes

Také další česká družice Slavia bude ve vesmíru pátrat po nerostném bohatství. Pomáhat jí v tom bude druhá družice Hanka, kterou si veze s sebou. Na obou budou tři přístroje, hmotnostní spektrometr, hyperspektrální komora a rádiová anténa. Díky naměřeným datům pak bude možné z malých úlomků planetek zjistit přítomnost jednotlivých prvků a dopočítat, odkud tyto úlomky přiletěly.

„Chtěli bychom do pár let vytvořit mapu zdrojů ve vesmíru. Až jednou budeme těžit, dokážeme dopředu říct: Pokud chcete tenhle materiál, leťte tímhle směrem,“ nastiňuje Petr Kapoun ze společnosti SAB Aerospace.

Česká družice REMEC se jako první chystá měřit kosmické počasí mimo dosah magnetického pole Země. Navrhli ji vědci z ústavu teoretické a experimentální fyziky ČVUT a její název zní stejně jako jméno prvního a zatím jediného českého kosmonauta Vladimíra Remka.

Po něm se ovšem nejmenuje. Její označení je zkratkou anglického Radiation Environment Monitor for Energetic Cosmic rays, tedy Sledování radiačního prostředí a kosmických energetických částic.

Cílem mise je zkoumat vlastnosti galaktického kosmického záření a energetických částic ze Slunce, složení a tok energie. Zemská magnetosféra před nebezpečnými účinky tohoto záření chrání, ve vesmíru jsou mu ale stroje i lidé vystaveni, a je tedy potřeba být na jeho působení připraveni. Mise Remec se proto musí dostat mimo oblast magnetického pole Země, aby mohla sbírat relevantní data. Proč je právě tato podmínka největší výzvou? Poslechněte si v reportáži.

Za českou vesmírnou misí Sova stojí (zleva): Jakub Ševeček, Ondřej Krepl a Adam Čuda | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas

Předpověď vysokých teplot anebo tornád by mohla být přesnější díky české družici SOVA. Další z českých ambiciózních projektů chce zkoumat gravitační vlny v málo probádaných výškách atmosféry, zhruba 300 kilometrů nad Zemí. Meteorologické balóny tam už nedoletí a polární družice jsou naopak vysoko nad tím. A přitom právě gravitační vlny mají na počasí velký vliv, pronikají totiž celou atmosférou.

