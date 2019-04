Český gymnazista už v 15 letech pracuje na kariéře ve SpaceX. Začal v Brně

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Filip Kocián získal vysněnou práci

„Láká mě vybrat si nějakou aktualitu ze světové kosmonautiky, napsat o tom, přidat pár odkazů a hezký obrázek,“ říká reportérce Martině Pouchlé za monitorem svého notebooku Filip Kocián.

Není žádný marketér, jak by se mohlo zdát, ale patnáctiletý student osmiletého gymnázia ve Zlíně. Kromě vyučování se po škole věnuje práci a jednou za dva týdny jezdí do Brna na schůzku se svým šéfem Petrem Kapounem.

Nabídka z říše snů

„Filip byl jedním z účastníků workshopu, který pravidelně děláme pro střední školy. Napsal krásný dopis, že by si hrozně přál pracovat ve firmě, která pracuje v oblasti kosmického průmyslu, a že se mu hrozně líbí to, co děláme,“ popisuje manažer společnosti SAB Aerospace, kterého student zaujal také tím, jaký má o kosmických technologiích přehled. Prakticky ještě ten den mu nabídl práci a Filip ji na místě přijal.

S brněnskou firmou spolupracuje patnáctiletý gymnazista půl roku. Nedávno k němu podobnou cestou, tedy přes soutěž pro středoškoláky, přibyl další nadšenec do vesmíru, který ještě nemá maturitu – osmnáctiletý Štěpán Pikna.

Chytit příležitost

„Pomáhám s tím, co je potřeba. Teď se třeba chystá čištění a integrování dílů na dispenser rakety Vega,“ přibližuje Štěpán svoji pracovní náplň. Do soutěže se přihlásil, protože si nechtěl nechat ujít příležitost sáhnout si na skutečné díly a chtěl přispět k české účasti na kosmickém programu.

„Když jsem začínal a stavěl jsem si doma rakety, dělal jsem to potajmu, protože mamka nebyla nadšená, když se dozvěděla, že mám doma třeba ledek. Ale myslím, že teď jsou na mě rodiče docela hrdí,“ dodává skromně Štěpán Pikna.

Každý první krok je důležitý

O podporu rodičů nemá nouzi ani Filip, byť hrozí, že ho za pár let zláká nějaká zahraniční univerzita. Podle Petra Kapouna Filipa cesta do Ameriky nemine.

„My jsme pro něj jenom takový předstupínek. Netají se tím, že jednou pošle životopis do SpaceX. Ale pokud dáme někomu základ, který využije, aby se posunul dál, je to pro mne úplně stejně hodnotné, jako kdyby tady zůstal pracovat deset let,“ říká manažer a věří, že na to, kde začínal, snad Filip nezapomene ani za velkou louží.