Trojrozměrná mapa naší Galaxie už čítá přes miliardu hvězd. Zkoumají je i čeští astronomové

Evropská kosmická agentura sestavuje 3D atlas naší Galaxie. Poslední verze rozšířená o nová data ze sondy Gaia obsahuje už více než 1,5 miliardy hvězd. Hlavním cílem mise evropské družice je sestavit trojrozměrný obraz části naší Galaxie a zpřesnit polohu hvězd. Země 9:15 14. května 2018 Satelit Gaia provádí mimořádně přesná měření polohy a pohybu hvězd naší Galaxie. | Foto: Copyright ESA/ATG medialab; background: ESO/S. Brunier | Zdroj: ESA

Katalog agentury Evropské kosmické agentury (ESA) nově zahrnuje barevné snímky 1,7 miliardy hvězd rozesetých po naší Galaxii.

Astronom Timo Prusti, který patří mezi výzkumníky zapojené do projektu Gaia, se domnívá, že vědci ocení zejména nové údaje o vzdálenosti a pohybu řady pozorovaných hvězd.

„Skutečná překvapení teprve přijdou. Sestavujeme pouze katalog. Vědci, kteří ho budou používat, mohou přijít s nečekanými objevy,“ říká Prusti z agentury ESA o hvězdné mapě, která je volně přístupná na internetu.

Český specialista na horké hvězdy

Mezi vědci, kteří se na projektu Gaia podílejí a také analyzují data, je i český astronom Viktor Votruba, který se specializuje na takzvané horké hvězdy.

„Otevřených problémů u horkých hvězd je strašně moc. Je to unikátní objekt, kde fyzika, která se tam odehrává, je mimo možnosti, které bychom zatím mohli běžně simulovat ve fyzikálních podmínkách na Zemi, tak se tam objevují zajímavé efekty. Horké hvězdy jsou velmi jasné, pozorují se a budeme mít k dispozici nečekaně velký vzorek,“ přibližuje pro Radiožurnál Votruba.

Nejprve ale musí astronom horké hvězdy v gigantickém katalogu a záplavě dat rozpoznat. „Musíme zapomenout na to, že my vědci bychom zpracovávali hvězdu po hvězdě, to není možné. Pokud bych to měl přepočítat, tak si zkuste představit, že když budete hodně rychlí, zpracujete jednu hvězdu za půl dne. A vynásobte si to 1,5 miliardou, což je nemožné,“ upřesňuje.

Hvězdný katalog obsahuje zhruba 1,7 miliardy hvězd a dříve neznámých detailů o naší Galaxii, například poloh, vzdáleností a pohybu hvězd. V jasnějších oblastech na rozdíl od těch tmavších je více jasných hvězd. | Foto: ESA/Gaia/DPAC | Zdroj: ESA

Astronomové se inspirovali lingvistikou

Astronomům proto pomáhají počítačové programy, které dokážou jednotlivé objekty třídit podle zadaných parametrů. Čeští astronomové se inspirovali postupy z lingvistiky.

Satelit Gaia Vypuštěn byl 19. prosince 2013 z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Jeho životnost byla plánována na pět let. Ze vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od Země provádí mimořádně přesná měření polohy a pohybu hvězd naší galaxie. Družice, která se pomalu otáčí v šestihodinovém intervalu, je vybavena dvěma teleskopy, což umožní vytvářet trojrozměrné zobrazení.

„Převedli jsme problém křivek do slov a použili klasifikátor, který je schopen poznat podobná slova. Rychlost této metody je fantastická. Redukujeme křivku, která má 400 bodů na něco, co má deset slov. Na to nasazujeme aparát optimalizovaný pro rozpoznávání řeči v reálném čase, takže jsme velmi rychle schopni horké hvězdy vyselektovat,“ popisuje Votruba.

Vědci pak také nemají zájem jen o jednotlivé asteroidy, hvězdy nebo jiné galaxie, ale i vztahy mezi nimi.

„Upřesnění vzdáleností je klíčové. Když budeme vědět, jak je objekt daleko nebo jak se od nás vzdaluje, tak nám to pomáhá upřesnit kosmologické modely, které nám na konci vysvětlují, proč a jak se vesmír rozpíná,“ říká Votruba z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity.

Evropská sonda Gaia vypuštěná do kosmu před zhruba pěti lety vědcům díky dvěma teleskopům poskytuje unikátní data, která bude posílat na Zemi přinejmenším další čtyři roky.