NASA zveřejnila nový snímek z Webbova teleskopu. Je na něm galaxie vzdálená 500 milionů světelných let

Nikdo nevěděl, kam dopadnou trosky čínské rakety Dlouhý pochod. Nakonec skončily v moři u Filipín

Do poslední chvíle se nevědělo, kam trosky dopadnou. Dokonce se uvažovalo o tom, že by se mohly dostat do vzdušného prostoru nad jihem Evropy. Nakonec pádem do moře nikoho neohrozily.