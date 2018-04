Na oběžné dráze vzniká luxusní hotel. Za 196 milionů korun nabídne 16 západů slunce denně

Vesmírní turisté by už za pár let mohli bydlet ve vesmírné stanici Aurora, kterou vyvíjí start-up v kalifornském Silicon Valley. Stanice bude na oběžné dráze Země a bude v ní místo celkem pro šest lidí: dva členy posádky a čtyři turisty. První z nich by vesmírný hotel měl ubytovat už v roce 2021.

Žádná „sauna“ cestovatele nečeká. Zato si budou moct vyzkoušet třeba práci astronautů, laboratorní výzkumy nebo simulátor podobný tomu, který byl ve Star Treku. A budou si moct vypěstovat i vlastní rostliny – jako ve filmu Marťan, ve kterém si zahrál americký herec Matt Damon.

Na rozdíl od jeho postavy ale vesmírní turisté nemusí jen pracovat. Budou si moct odpočinout a pokochat se výhledem na Zemi. Užijí si taky spoustu západů a východů slunce, protože stanice Zemi obkrouží jen za 90 minut.

Splněný sen

Za „babku“ to ale nebude. Jenom rezervace vyjde v přepočtu na víc než 1,6 milionu korun. Pobyt na dvanáct dní pak bude stát zhruba 196 milionů korun.

I přesto fandové vesmíru (a sci-fi) slaví. Bez ohledu na peníze, hotel Orion Span by mohl znamenat začátek éry, ve které se jejich dosud divoké představy a přání (jak je popsal třeba Douglas Adams ve svém Stopařově průvodci galaxií a jeho Restaurantu na konci vesmíru) začnou stávat skutečností.