Indie propojila odlehlé oblasti díky vesmírným technologiím a věří, že vesmír může prospět každému

Indie je jednou ze šesti zemí na světě, které mají k dispozici kosmodrom pro vesmírné lety. Vesmírná agentura ISRO tam funguje už od konce šedesátých let. „V roce 1962 jsme vypustili sondážní raketu pro studium atmosféry. Od té doby jsme se stali plnohodnotnou vesmírnou agenturou," popisuje styčný úředník pro technologie z ISRO Tushar Phadnis. Indie se do vesmírného závodění v minulosti příliš nezapojovala, teď by se to mělo změnit.

Šedesátá léta byla dobou vesmírného závodění mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Byla Indie ten třetí vzadu?

Ano, byly to časy vesmírných závodů, kdy se USA a SSSR předháněly v úspěších. Ale naši otcové zakladatelé byli nade vši pochybnost přesvědčeni, že nemá smysl soupeřit s rozvinutými zeměmi, ale že bychom měli hrát smysluplnou roli pro svou zemi.

Měli bychom být nejlepší v tom, že budeme využívat vesmírné technologie pro blaho společnosti. Proto se náš vesmírný program více soustředil na využívání vesmíru pro národ a společnost, než na vesmírné závodění.

Indie je země plná kontrastů, na jedné straně rozvinutá města, na druhé straně chudý venkov. Jak v tom může pomáhat vesmírný program?

V době, kdy Indie dostala vesmírný program, nebyli jsme na tom ekonomicky tak dobře jako dnes. Ale už tehdy rozhodujícím činitelům došlo, že vesmír může prospět každému. Indie je obrovská a některé oblasti nemají dobré spojení s centrem. Proto máme například program pro telemedicínu.

Vzdálené ostrovy nemohou mít zdravotní péči na takové úrovni jako metropole na pevnině. Můžeme tam ale zavést například telemedicínu pomocí družic. Lékař na ostrově může konzultovat se specialistou z vyspělé nemocnice v metropoli a lidé z toho mají přímý užitek.

Jsou i další oblasti, jako dálkové vzdělávání. Hrstka expertů na špičkových univerzitách může šířit vzdělání do nejzapadlejších vesniček. Takto se vesmír dotýká nejrůznějších oblastí.

Vyšší cíle

To je něco, co v Evropě zavádíme až poslední dobou, jinak jsme byli zvyklí na spojení po zemi…

Ano. Tím je indický vesmírný program jedinečný. Soustředí se více na aplikace pro širokou veřejnost a instituce.

Platí to dodneška? Indie přece vyslala i sondy k Měsíci a Marsu.

Když jsme začínali, bylo to více pro společnost a národní potřeby. Ovšem s tím, jak jsme rostli ekonomicky, rozšířili jsme to i na vědeckou komunitu. Ta chtěla vlastní mise a data, a proto jsme začali vymýšlet mise k Měsíci, k Marsu.

K Měsíci letěly už dvě naše mise, Chandryaan jedna a dvě, a chystáme se na třetí pokračování. V něm budeme mít přistávací modul a vozítko, které doplní družici, kterou už na oběžné dráze máme. Měli jsme i misi k Marsu, která byla docela úspěšná. Byli jsme jednou z mála zemí, které se to podařilo na první pokus. To jsou expedice mladé vědecké komunity naší země.

Může i tento program přinést něco pro společnost? Například vesmírné materiály pro pozemské využití?

Ano, už je tu mnoho odvozených technologií od těch, které jsme vyvíjeli původně pro vesmír. Jedním z příkladů jsou lithium-iontové baterie, nezbytné pro družice, které ale našly mnoho aplikací v každodenním použití. Cokoli vyvineme pro vesmírný program, poskytneme průmyslu, aby měla široká veřejnost z těchto technologií užitek.

Jak se do indického vesmírného programu zapojují soukromé firmy?

Do roku 2020 byl indický vesmírný program v rukou národní vesmírné agentury ISRO. Ale potom vláda oznámila velkou reformu vesmírného programu, aby otevřela potenciál soukromého sektoru. Zaznamenali jsme velký boom vesmírné ekonomiky.

Vláda liberalizovala vesmírné aktivity a teď se může jakýkoli subjekt účastnit kteréhokoli spektra vesmírných aktivit v zemi. Transparentnost a regulaci má na starosti nová agentura, která vydává licence a provádí monitoring. Soukromý sektor na to zareagoval a teď zažíváme bouřlivý rozvoj těchto aktivit v naší zemi.

Vesmírní soukromníci

Dá se to srovnat se situací ve Spojených státech, kde se v poslední době také víc a víc rozvíjejí soukromé vesmírné firmy?

Ano, současný vesmírný boom je hnaný tím, co se děje ve Spojených státech, takzvanými novými vesmírnými hráči. Vidíme úspěšný příběh SpaceX, a je mnoho dalších.

Nový vesmírný business také často překračuje hranice. Co by mohla indickému vesmírnému programu přinést spolupráce s českými firmami?

Určitě tu je prostor pro spolupráci, vesmír je jeden pro všechny. Od samého začátku indického vesmírného programu jsme aktivně spolupracovali s mnoha zeměmi. Každý stát má svoje speciality, expertízu v určité oblasti. Česko například v oblasti letectví, což určitě bude zajímat i indický vesmírný sektor.