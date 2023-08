Doufá ve stopy zmrzlé vody, zatím potvrdil síru. Indický průzkum zkoumá možnosti osídlení Měsíce

„Spektroskop, kterým je vozítko vybaveno, zaznamenal rovněž přítomnost hliníku, železa, vápníku, chrómu, titanu, manganu, kyslíku a křemíku,“ uvedla na své webové stránce indická vesmírná agentura.

„Měření na místě rovněž beze všech pochybností potvrdilo přítomnost síry, což přístroje na palubě družic neumožňovaly,“ dodala agentura.

U neprobádaného jižního pólu Měsíce pátrá rover především po stopách zmrzlé vody, jejíž výskyt by podpořil plány na osídlení jediné přirozené družice Země.

