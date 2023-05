Posádka soukromé mise Axiom Mission 2 dorazila na vesmírnou stanici. Veze první arabskou astronautku

Čtyři vesmírní turisté přiletěli zhruba v 15.16 středoevropského času na Mezinárodní vesmírnou stanici. Soukromá mise Axiom Mission 2 odstartovala z floridského Mysu Canaveral krátce před půlnocí a za letenku zaplatili zájemci v přepočtu 1,2 miliardy korun. „Je to privátní vědecká mise,“ komentuje tento let Milan Halousek z České astronomické společnosti. Mezinárodní vesmírná stanice 20:04 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Specialistka mise Rajána Barnávíová získala špendlík pro šestistého astronaouta od mise Axiom 2 | Zdroj: NASA TV

Posádku tvoří dva muži a dvě ženy a je zajímavé, že za saudsko-arabský pár zaplatila let tamní vláda. O čem to svědčí?

Je to jednoznačně snaha arabského regionu jako takového o zapojení do velice lukrativní kosmických aktivit. Oni nemají vlastní pilotovanou kosmonautiku, takže své kosmonauty si vychovávají tímto způsobem.

Ono nejde jen o tyto dva astrokosmonauty Saudské Arábie, kteří tam teď přiletěli, ale na Mezinárodní kosmické stanici v dlouhodobé posádce už je další arabský astronaut Sultan al-Nejadí ze Spojených arabských emirátů. Ten je prvním člověkem ze státu, který neprovozuje Mezinárodní kosmickou stanici, který tam je na půlročním pobytu a je to také zaplacený pobyt od Spojených arabských emirátů.

Takže je vidět, že tento region se snaží co nejvíce dostat do tohoto programu a naučit se kosmonautiku, aby třeba jednou měl vlastní kosmický program.

Turisty doprovází zkušená americká astronautka Peggy Whitsonová a čtvrtým členem posádky je americký podnikatel John Shoffner. Co o něm víme?

Peggy Whitsonová je pojem v současné kosmonautice, jedna z nejvýznamnějších žen, která v kosmonautice kdy pracovala.

John Shoffner je 65letý americký podnikatel, který vydělal peníze jako šéf telekomunikační společnosti zaměřující se na optické spoje v době, kdy optické spoje začínaly, on se toho chytil včas a vydělal na tom velké peníze. Zároveň je i celoživotní nadšenec do vesmíru, kosmonautiky, ale i do sportu a podobně.

U něj je třeba zajímavé, že on už ve svých osmi letech se svými kamarády založil klub mladých astronautů a sledovali lety amerických misí Gemini a Apollo. Takže je vidět, že celý život se tomuto tématu věnuje.

Má velké úspěchy v amatérském i v poloprofesionálním sportu. Je špičkový pilot, má nalítáno přes osm a půl tisíce letových hodin za 25 let, co se tomu věnuje, takž je to velice zkušený a velice zajímavý člověk.

Čtveřice bude na Mezinárodní vesmírné stanici deset dnů, co tam bude dělat?

Na stanici jako takové budou osm dní, celý let trvá deset dní. Musíme k tomu připočítat skoro celý jeden den cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici a potom jeden celý den cestu zpátky.

Není to turistická mise v tom pravém slova smyslu, aby se kochali pohledem z okna, dělali kotrmelce a fotografovali. Je to vědecká mise, soukromá privátní vědecká mise. Posádka má realizovat více než 20 různých experimentů, které se pokusí porozumět lidské fyziologii a zaměří se na ověřování nových technologií, které by mohly být používány třeba při budoucích vesmírných letech, ale i pro lidi na zemi.

A především hlavním programem bude biomedicínský výzkum nových produktů pokročilých materiálů a především Rajána Barnávíová, 33letá biomedička ze Saudské Arábie bude během pobytu realizovat vlastní výzkum kmenových buněk rakoviny prsu. To bude tak bude asi hlavní program, který tam bude prováděn.

