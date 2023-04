Misi Juice čeká odložený start k Jupiteru. První pokus zmařilo v pondělí počasí

#DestinationJupiter: [update] how to watch @ariane5 #VA260 launch of #ESAJuice to Jupiter



Live from 12:45 BST/13:45 CEST on 14 April

Tune into #ESAwebTV

In French on #ESAwebTV2

Via ESA's #YouTube stream https://t.co/wcVWoDcEt4

https://t.co/4DtBfdFR38 pic.twitter.com/dlFKflwZet