Jarní obloha nabízí velkou podívanou: Venuši v konjunkci s Měsícem nebo souhvězdí Lva

O podívanou na obloze se v těchto dnech postará planeta Venuše. Je maximálně jasná, v neděli navíc nastane její konjunkce s Měsícem. Jupiter, Saturn a Mars v následujících týdnech také získají na jasnosti, uvedl Pavel Suchan, tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Venuši lidé za soumraku spatří vysoko nad jihozápadem. V další podívané pak sehraje roli i dorůstající Měsíc.

„V neděli dojde ke konjunkci Měsíce a Venuše. Jasnou Venuši a úzký srpek Měsíce tak večer uvidíme blízko sebe a bude to hezký pohled,“ uvedl Suchan. Kvůli jasnějším Jupiteru, Saturnu a Marsu si však zatím bude třeba přivstat.

„Ve výhledu týdne až 14 dnů budou viditelné před rozbřeskem. Mars nízko na obzoru, pokud by měl člověk kolem stromy či domy, tak ho nespatří. Ale postupně se to zlepší,“ uvedl Suchan. V červenci lidé Jupiter a Saturn uvidí po celou noc, u Marsu to bude v říjnu.

Suchan také řekl, že i nyní lze večer stále spatřit zimní souhvězdí Orion. „Z jarní oblohy je pak nejnápadnější souhvězdí Lva. Toto velké souhvězdí je nad jihem už tak kolem desáté večer,“ podotkl.

Jarní obloha však přinesla i zklamání - a tím je kometa Kometa C2019 Y4 (ATLAS). V březnu a počátkem dubna podle Suchana získala hodně na jasnosti a zdálo se, že ji v květnu lidé uvidí pouhýma očima jako jasnou a dobře pozorovatelnou. Nakonec se ale rozpadla.