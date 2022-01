Jev, který lze vidět jednou dvakrát za život. Nad Českem proletěl velmi jasný meteor

Tři kilogramy těžký a 10 centimetrů velký úlomek asteroidu vlétl do atmosféry rychlostí 32 kilometrů za sekundu. Viditelný byl hlavně tam, kde bylo jasno - například v Čechách nebo v Beskydech na severu Moravy.

„Pro náhodného pozorovatele je to mimořádná událost. Na to, aby se sešly všechny okolnosti, aby mohl takový jev vidět, je to doopravdy záležitost, ke které dojde jednou až dvakrát za život,“ řekl Radiožurnálu astronom Pavel Spurný z Akademie věd.

Podle něj byla jasnost bolidu srovnatelná s Měsícem v úplňku.

Meteor byl viditelný asi pět sekund a nakonec shořel v atmosféře jižně od slovenského města Senica.