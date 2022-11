Musíme se znovu naučit létat na Měsíc, abychom na Marsu uspěli, říká expert o misi Artemis I

Podle představitelů americké vesmírné agentury NASA by ještě v tomto desetiletí mohli začít žít lidé na Měsíci. Co všechno je k tomu potřeba? Kdy je reálné, že se vydají kosmonauti k Marsu? Jak důležitá je pro všechny tyto plány aktuální mise kosmické lodi Orion, která v těchto dnech krouží kolem Měsíce? Tomáš Pancíř se ptal Milana Halouska, šéfa astronautické sekce české Astronomické společnosti. 20 minut Radiožurnálu Praha 22:59 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa Space Launch System s modulem Orion, kterou NASA připravila pro misi Artemis | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Člověk na Měsíci nebyl už skoro půl století. Proč lidé na Měsíc přestali létat?

To je složitá otázka. Už to v podstatě nebylo potřeba. To, co jsme tehdy mohli na Měsíci udělat, to znamená posbírat několik stovek kilogramů kamenů, rozložit tam několik přístrojů, mimochodem některé ty pasivní tam fungují dodneška, jsme udělali. Hlavně v té době ze strany amerických politiků nebyl zájem v tom pokračovat, protože lety do vesmíru byly velice riskantní. Bylo to padesát na padesát a jejich pohled byl takový, že na Měsíci už jsme přistáli, tak proč to pokoušet, proč riskovat a nechat tam nakonec zemřít posádku.

Takže jsme s programem skončili. Plány však byly veliké, skončilo Apollo, měl pokračovat program, který se jmenoval Apollo Application, v rámci kterého se mělo letět i na Venuši. Tehdy se mluvilo spíš o Venuši než o Marsu, měly vzniknout nové velké základny ve vesmíru. Bohužel z toho nic nebylo a teď se po 50 letech znovu učíme. Mise Artemis II k Měsíci přinese první čtveřici lidských astronautů po více než 50 letech.

Proč se tedy po 50 letech k tomu vracíme? Co je důvodem a motivací k tomu, aby tam opět kosmonauti začali létat?

Hlavním dlouhodobým důvodem je cesta na Mars. To je hlavní cíl. Stejně jako v 60. letech bylo hlavním cílem dostat se na Měsíc, hlavním cílem kosmonautiky současnosti je dostat se na Mars.

V čem je klíčový Měsíc pro to, aby se lidé dostali na Mars?

Kromě toho, že na Měsíci už jsme dnes schopni vědecky zjistit a zpracovat mnohem větší rozsah informací, než to bylo před 50 lety, tak tam můžeme natrénovat spoustu věcí, které potom budeme potřebovat na Marsu. Můžeme tam vyzkoušet technologie, vyzkoušet systémy. Můžeme zjistit, jestli všechno funguje tak, jak má.

Jestli to, co si vědci na zemi vymysleli, že později ve třetinové gravitaci Marsu nám má fungovat, bude opravdu fungovat i v šestinové gravitaci na Měsíci. Pokud to na Měsíci bude fungovat, je to dobré. Předpokládá se, že pak by mělo vše fungovat i na Marsu. Například rozebírání konstrukcí a provoz některých přístrojů.

„Dnes je jisté, že v příštích misích Artemis poletí na Měsíc i ženy.“

Dnes na Mezinárodní kosmické stanici vidíme, že ne všechno, co nám funguje na zemi, funguje ve vesmíru stejně. Na Měsíci musíme vše natrénovat a připravit. Pokud na Měsíci vznikne nějaký problém a objeví se závada, je to pro posádku relativně blízko Země. Kdyby se cokoliv stalo, posádka je za nějaké 3 až 4 dny zpátky na Zemi. Kdyby se závada objevila až po přistání na Marsu, tak není moc šancí se zachránit.

Celý projekt se jmenuje Artemis, což má vazbu na název měsíčních misí Apollo z minulosti. V řecké mytologii byla bohyně Artemis sestrou Apollona. Máte pocit, že už název přináší jistotu, že tentokrát poletí na Měsíc žena?

NASA v tuto chvíli pracuje jednoznačně s tím, že ženy jsou rovnocennými partnerkami mužů ve vesmíru. Nebylo tomu tak v programu Apollo. Tam bylo všechno postavené pro mužskou posádku, mužské astronauty. Dneska je už jisté, že ženy poletí. Oddíl Artemis NASA už totiž má.

My už dnes víme jméno člověka, který vstoupí jako první na Měsíc, akorát si ho musíme vybrat z 18 jmen amerických astronautů. Oddíl Artemis tvoří devět mužů a devět žen, tato skupina se připravuje na ty první mise. Někdo z nich poletí právě na Artemis II a myslím, že to bude muž a žena, akorát nevíme to konkrétní jméno.

V úvodu jsem parafrázoval slova šéfa programu lunárního modulu Orion z amerického Úřadu pro letectví a vesmír hazardérů. A ten minulý týden v rozhovoru pro BBC řekl, že lidé by mohli na Měsíci žít ještě v tomto desetiletí. Je to podle vás reálné?

Je to reálné. Ke konci toho desetiletí už myslím, že technologie budou tak daleko, že toho budeme opravdu schopni. Možná se nebude jednat o úplně pevnou dlouhodobou základnu, ale nějaká provizorní základna na jižním pólu Měsíce, o kterém se zde bavíme jako o místě přistání mise Artemis III, by vyrůst mohla. Kolik lidí v ní bude, jak často se budou střídat to už by bylo velké věštění z křišťálové koule. Ale je to možné.

Už jste mluvil o cestách dál do vesmíru. Jak daleko je let člověka na Mars?

Tak Elon Musk mluvil o roce 2030. Ale to je Elon Musk. Ten většinou řekne hodně blízké termíny a pak je posouvá. Osobně si myslím, že rok 2035 by byl možná reálný pro nějakou první misi. Až si na Měsíci odzkoušíme všechny technologie, nejen ty, se kterými tam budeme létat, ale i ty, které tam budeme používat pro náš život, potom teprve můžeme začít uvažovat o Marsu.

