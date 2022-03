Systém NASA dokázal s předstihem odhadnout místo a čas dopadu malého asteroidu

Americká vesmírná agentura NASA dokázala zpozorovat malý asteroid už dvě hodiny před tím, než spadl do moře nedaleko Grónska. Přestože šlo jen o asi dvoumetrové těleso, je odhadnutí jeho místa dopadu velkým úspěchem. Píše o tom deník The New York Times, podle kterého ukazuje pokrok planetárních obranných systémů.

Mys Canaveral 10:19 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít