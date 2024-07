Česká vlajka ve vesmíru. Úspěšný start evropské rakety Ariane 6 je dobrou vizitkou i pro Česko

Nová evropská raketa Ariane 6 s českou vlaječkou ve znaku úspěšně zvládla svůj první let do vesmíru. Je to viditelné potvrzení, že na nejmodernější generaci nosné rakety Evropské kosmické agentury se významně podílí také české firmy a vědci.

Kourou (Francouzská Guyana) 23:20 22. července 2024