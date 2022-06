NASA vyslala k Měsíci satelit Capstone. Na základě úspěchu mise plánuje umístění vesmírné stanice

Úkolem satelitu bude oběžnou dráhu Měsíce prozkoumat. NASA zajímá, jak se bude Capstone na své cestě chovat a jestli bude dobře ovladatelný.

Za předpokladu, že bude mise úspěšná, si americká kosmická agentura myslí, že by na oběžné dráze Měsíce, kam Capstone míří, mohla být umístěna plánovaná vesmírná stanice Gateway, která by měla být branou do hlubokého vesmíru. Zároveň by sloužila i pro robotické a pilotované výsadky na povrch Měsíce.

Na projektu se do loňského roku podílelo i Rusko, ale loni ho opustilo. Teď na něm spolupracují kromě Spojených států ještě Evropská kosmická agentura, Japonsko a Kanada.

Na Měsíc by se podle NASA měli vrátit i lidé. Výsadek původně plánovala na rok 2024. Kvůli nedostatku financí, pandemii koronaviru i technické náročnosti je přistání v současnosti plánované nejdříve na rok 2025.

Program se jmenuje Artemis a v jeho rámci by měla poprvé letět na Měsíc žena a také někdo jiný než běloši.