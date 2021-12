Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá? K vysvětlení pranostiky jsou potřeba Keplerovy zákony

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Tradiční pranostika, která na první pohled nemá logiku. Den má přece stále 24 hodin. Jak je tedy možné, že se noc zkrátí, ale více světla přes den to nepřinese? Vysvětlení je v pohybu Země kolem své osy a své hraje i Slunce. Věda Plus Praha 20:23 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pranostiku Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá bychom mohli vztáhnout na delší období než pouhý jeden den. Ilustrační foto | Zdroj: Shutterstock

Pranostiky vycházejí z lidové tvořivosti a jsou založeny na pozorování počasí v určitém období. Většina z nich je snadno vysvětlitelná. Například Březen za kamna vlezem, znamená, že venku je ještě zima.

Svatá Anna, chladná z rána – to, že letní rána už začínají být studenější. Ale u pranostiky s Lucií to tak jednoduché není.

Zapeklitost leží v samotné planetě Zemi, která se otáčí kolem své osy a zároveň obíhá kolem Slunce, přičemž je každá rotace jiná.

„Kolem své osy se Země točí pořád stejně, ale kolem Slunce se pohybuje nerovnoměrně,“ přibližuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR s tím, že k vysvětlení je potřeba znát Keplerovy zákony.

„Podle nich se planety točí kolem Slunce po elipse, nikoli po kružnici, takže zemská osa je někdy k Slunci blíž, ale někdy dál. Ale zároveň platí, že plocha opsaná spojnicí Slunce a planety musí být stejná.“

V určitém období, které nastává právě v prosinci, tak Zemi nezbývá než obíhat kolem Slunce rychleji. A toto poznání spolu s faktem, že se Země točí východním směrem, je pak základem pranostiky Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Zlomový 13. prosinec

„Zhruba kolem 13. prosince se přihodí situace, kdy se na své dráze Země posune za jeden den ale o kousek víc než za ten předešlý. Pořád zrychluje, ale přitom se nestačí otočit dost na to, aby zvýšení rychlosti oběhu kolem Slunce vyrovnala,“ popisuje.

Země díky své rovnoměrné rotaci nestihne zařídit, aby Slunce zapadlo dříve než předešlý den, a to odráží první část pranostiky Lucie noci upije. Druhá polovina - „ale dne nepřidá“ - se podle Suchana začíná naplňovat další den ráno. „Popisovaný jev, který působí zvečera proti západu Slunce, působí ale i ráno proti východu Slunce, dokonce i o maličko víc, protože za tu noc Země zase o něco zrychlila, takže ráno se naplní druhá část pranostiky.“

Zároveň stále platí, že až do zimního Slunovratu se den zkracuje. Krásně je zrychlení Země vidět na časech východu a západu Slunce. Na konci letošního prosince vychází o 23 minut později než na začátku, ale zapadá prakticky ve stejném čase, kolem 16.00, a to až do zimního Slunovratu. Teprve pak se začíná prodlužovat den. A podle Pavla Suchana to souvisí právě s rychlostí obíhání naší planety kolem Slunce.

„Ta se zvyšuje až do 4. ledna, kdy je pravidelně každoročně Země nejblíže ke Slunci a pak zase poletí od Slunce na svém ročním oběhu a už se zase bude zpomalovat.“

Pranostiku Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá bychom mohli vztáhnout na delší období než pouhý jeden den. Ale protože lidé si od pradávna spojovali různé přírodní jevy se svatými, tak tato astronomická situace je připisována svátku Lucie. V mnoha zemích je považována za symbol světla. Jak ale přibližuje Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd, v českých zemích měly tyto Lucky, jak se jim u nás říkalo, trochu jiný úkol.

„Většinou kontrolovaly, zda je domácnost správně uklizena a připravena na advent, takže byly takovým postrachem správné hospodyně. Pokud se jí v domě objevily, což mohly být různé ženy, maskované za nepřizvané pomocnice do úklidu, tak nebyly rády viděny v domácnostech.“ A to by se určitě nelíbilo ani současným ženám.

