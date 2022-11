Česko má po desítkách let astronauta. Pilot Svoboda je v záložním týmu Evropské vesmírné agentury

Z gripenu až do raketoplánu.

Náš stíhač Aleš Svoboda se dnes stal rezervním astronautem. Je mezi TOP 17 lidmi, kteří se jednou dost možná podívají do vesmíru. Evropská vesmírná agentura si ho dnes v Paříži vybrala z více než 22000 uchazečů. Respekt! 🫡 #JsmeArmada pic.twitter.com/Whldy1pCuL — Armáda ČR (@ArmadaCR) November 23, 2022 Ve středu byl v paláci Grand Palais Éphémère v Paříži vyhlášen nový ročník astronautů Evropské vesmírné agentury. Výběr zahrnuje profesionální astronauty, astronauty v záloze i astronauty s tělesným postižením pro studii proveditelnosti. Jedním z vybraných astronautů je i český pilot Aleš Svoboda. Jak připomíná Česká televize, jedná se o prvního českého astronauta po více než 40 letech. Aktualizováno paříž 16:15 23. 11. 2022 (Aktualizováno: 16:35 23. 11. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Český pilot Aleš Svoboda uspěl mezi více než 22 500 uchazeči, kteří se o místo v záložním týmu astronautů ucházeli.

„Je mi obrovskou ctí a jsem nadšený. Je přede mnou spousta práce,“ komentuje Svoboda svůj úspěch. Svoboda na jaře 2023 zahájí dvanáctiměsíční základní výcvik v Evropském středisku astronautů Evropské vesmírné agentury po boku dalších 22 vybraných astronautů.

Odkud se vzal Měsíc? Podle nedávného výzkumu vědců z NASA mohl vzniknout během několika hodin Číst článek

Svoboda je absolventem dvou škol, studoval na Univerzitě obrany v Brně obor vojenské technologie a na Univerzitě Pardubice se věnoval dopravnímu inženýrství.

V roce 2005 Svoboda zahájil základní výcvik v Armádě České republiky, o tři roky později se stal pilotem Vzdušných sil Armády České republiky. Svoboda působil také jako pilot zabezpečující vzdušný prostor NATO.

U 211. taktické letky v Čáslavi byl povýšen na vedoucího staršího pilota, kde zastával funkci velitele pohotovosti rychlé reakce protivzdušné obrany NATO a důstojníka elektronického boje. Během této doby získal několik medailí za službu.

„Vždycky mě fascinoval vesmír, už od té doby co jsem byl malým dítětem. Byla to má celoživotní ambice a také jde o logický vývoj mé kariéry,“ vysvětluje Svoboda své důvody za přihlášením do programu.