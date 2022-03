Nejen plyn. Nové smlouvy se zahraničím bude v rublech uzavírat i vesmírná agentura Roskosmos

Ruská vesmírná agentura Roskosmos bude nové smlouvy se zahraničními partnery uzavírat výhradně v rublech. Podle státní tiskové agentury TASS to oznámil šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin. Učinil tak poté, co prezident Vladimir Putin sdělil, že Rusko za plyn určený pro Evropu už nebude brát eura ani dolary, ale pouze rubly. Moskva 20:53 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ruské kosmické agentury Dmitrij Rogozin (vlevo) a prezident Vladimir Putin (uprostřed). | Zdroj: Reuters

„Teď, když to začalo v celé zemi, budeme i my od nynějška všechny externí smlouvy uzavírat v rublech,“ řekl Rogozin. Neupřesnil, o jaké smlouvy konkrétně půjde.

Putin ve středu nařídil státnímu plynárenskému gigantu Gazpromu, aby obchody s vybranými zeměmi prováděl v rublech.

Opatření se podle něj týká zemí, které Moskva nepovažuje za přátelské a které proti Rusku zavádějí tvrdé ekonomické sankce, tedy i Spojených států, Británie a dalších evropských zemí včetně Česka.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck uvedl, že ruský požadavek představuje porušení smlouvy.

Podle některých analytiků je důvodem opatření pravděpodobně snaha podpořit rubl a snížit závislost Ruska na západní finanční infrastruktuře.

List The Wall Street Journal uvedl, že není jasné, jak by Rusko mohlo velké zákazníky přimět ke změně. Získávání rublů by pro západní podniky mohlo být v době protiruských sankcí obtížné, upozornil deník.