Na čínskou vesmírnou stanici dorazila nákladní loď s šesti tunami materiálu, v plánu je i výměna posádky

Trojice čínských kosmonautů v neděli na vesmírné stanici Tchien-kung (Nebeský palác) začala s vykládkou nákladní lodi Tchien-čou, která u ní úspěšně zakotvila. Informovala o tom agentura DPA. Loď s šesti tunami nákladu odstartovala na oběžnou dráhu v sobotu z kosmodromu Wen-čchang na tropickém ostrově Chaj-nan. Peking 12:51 13. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z čínského kosmodromu Wen-čchang startuje raketa Dlouhý pochod-5B Y4 s laboratorním modulem Meng-tchien určeným pro čínskou vesmírnou stanici Tchien-kung | Zdroj: Reuters

Nákladní loď vyrazila k vesmírné stanici pouhých 12 dní poté, co se k ní připojil poslední modul. Skončilo tím budování stanice, která vzniká bez pomoci jiných států. Čína se nepodílí na projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) kvůli nesouhlasu Spojených států.

Budování čínské vesmírné stanice Tchien-kung je u konce. Úspěšně se k ní připojil poslední modul Číst článek

Těm se nelíbí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.

Čína se nyní chystá na další historický krok, kterým bude první výměna posádky stanice Tchien-kung.

Ještě do konce měsíce by měla odstartovat loď Šen-čou 15 se třemi astronauty - ti se připojí ke třem současným obyvatelům stanice, dvěma mužům a jedné ženě. Nové osazenstvo má na oběžné dráze zůstat zhruba šest měsíců, jejich předchůdci by se měli na Zemi vrátit v prosinci.

Čína se po někdejším Sovětském svazu a po Spojených státech v roce 2003 stala teprve třetí zemí, která dokázala vlastními silami vynést na oběžnou dráhu člověka.

V roce 2008 první čínský kosmonaut vystoupil do volného prostoru, v roce 2013 přistála nepilotovaná čínská vědecká sonda na Měsíci, loni pak na Marsu. Peking rovněž uvažuje o vyslání lidské posádky přímo na Měsíc.