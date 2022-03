Spadne nám vesmírná stanice na hlavu? Nesmysl, USA a Rusko se ve vesmíru potřebují, tvrdí expert

Na vesmírné stanici momentálně působí sedm lidí: čtyři ze Spojených států, dva z Ruska a jeden z Německa. Z toho dva jsou na stanici už od loňského dubna, jeden, současný velitel Anton Škaplerov, přiletěl loni v říjnu a zbylí čtyři členové posádky dorazili v listopadu loňského roku. Posádka se střídá po částech a zpravidla její členové na stanici stráví více než jednu expedici. Ta současná má číslo 66.

Nejbližší střídání je naplánované na 18. března, kdy by na stanici měli dorazit tři ruští kosmonauti na palubě lodi Sojuz. Je to předem naplánovaná výjimka ve střídacím systému, do budoucna by na palubě lodí ke stanici měl být vždy aspoň jeden zástupce z Ruska i USA. 30. března by se potom měla na Zemi vrátit trojice, která na stanici pobývala nejdéle.

Společná stanice

Na dopravě mezi Zemí a vesmírnou stanicí se podílejí americké soukromé společnosti a ruská státní agentura Roskosmos. Amerika i Rusko mají jak vesmírné lodě s lidskou posádkou, tak zásobovací bezpilotní lodě. Ještě v letošním roce by měla poprvé odstartovat i zásobovací loď japonské vesmírné agentury JAXA.

„Zájem vesmírné agentury NASA, Roskosmosu a evropské ESA na udržení spolupráce na projektu, který budují 30 let, je obrovský. V tom projektu jsou neskutečné peníze,“ připomíná popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl. „Navíc společná stanice má úplně jiné možnosti, než kdyby se stanice nedejbože rozdělily. Mezinárodní kosmická stanice je v současné době nenahraditelná.“

Trhliny ve spolupráci

Přesto vesmírná spolupráce USA a Ruska před časem utrpěla jisté „trhliny“. Koncem srpna roku 2018 poklesl v Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) tlak, který zavinil otvor vyvrtaný zevnitř. Ruská strana tehdy byla přesvědčena, že otvor byl vyvrtán záměrně.

„Tehdy se podařilo prokázat, že ruská trhlina vznikla už na Zemi, ruská média ale opakovaně vytahují verzi o sabotáži ruskou astronautkou,“ připomíná Přibyl. „Musíme rozlišovat mezi tím, co je určeno ruskému, a co mezinárodnímu publiku. Pro ruské publikum je samozřejmě technika dokonalá a může ji narušit pouze nějaký zahraniční sabotér.“

Složitě propletený projekt

Ředitel Roskosmosu nyní varoval, že bez ruských technologií by nám mohla vesmírná stanice ISS doslova spadnout na hlavu. „Mezinárodní kosmická stanice je z hlediska pohonných systémů opravdu vázaná pouze na ruské technologie a ruské motory. Na druhé straně se s něčím podobným počítalo. Takže kosmická loď Cygnus, která teď dorazila na kosmickou stanici, bude poprvé v historii zkoušet motorické manévry na americké straně,“ říká k tomu Přibyl.

„Projekt ISS je velmi složitě propletený. Americká strana závisí na ruské, ruská na americké. Bez americké strany by Rusové měli problémy se systémem zajištění životních podmínek, s komunikací nebo by se vzdali energetického systému. Mezinárodní kosmická stanice zkrátka byla vytvořena jako společný projekt.“