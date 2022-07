‚Amerika je země možností.‘ Biden odhalil první fotografii dalekého vesmíru z Webbova teleskopu

Prezident Spojených států amerických Joe Biden odtajnil první z fotografií mlhovin, galaxií a planet, které pořídil Vesmírný teleskop Jamese Webba americké vesmírné agentury NASA. „Možnost definuje Ameriku, jsme země možností,“ uvedl Biden při odhalení snímků. V úterý odpoledne jej bude následovat série dalších plně barevných snímků. Na projektu se podílejí také Evropská kosmická agentura (ESA) a kanadská agentura CSA. Washington 23:00 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První fotografie dalekého vesmíru pořízená Webbovým teleskopem | Zdroj: NASA

Webbův teleskop je dosud nejvýkonnějším vesmírným dalekohledem. Dohlédnout by měl do počátků existence našeho vesmíru, kdy se před 13,5 miliardami let formovaly první hvězdy a galaxie. Může ale zároveň pozorovat i velmi blízký vesmír, jako je naše Sluneční soustava. Má celkem sedmnáct pozorovacích režimů.

„Teleskop ztělesňuje, co Amerika dokáže vést v oblasti výzkumu. Připomíná, že Američané dokáží dělat velké věci. Můžeme jít do míst, kde ještě nikdo nebyl,“ řekl Biden při odhalování prvního snímku.

Webbův teleskop úspěšně odstartoval z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně 25. prosince 2021. Do vesmíru jej vynesla raketa Ariane 5, přičemž se teleskop od rakety bez problémů odpojil 27 minut od startu.

Teleskop se pohybuje ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od naší planety, v bodě, kde se vyrovnávají gravitační vlivy Země a Slunce. Náklady na misi Webbova teleskopu představují v přepočtu 223 miliard korun.

Vesmírná observatoř nese jméno bývalého šéfa NASA z let 1961 až 1968 Jamese Edwina Webba. Americká vesmírná agentura ji chtěla původně vypustit už v roce 2007, ale termín musela postupně posouvat.

První série snímků z Webbova dalekohledu zachycuje vzdálený vesmír: mlhoviny, galaxie a vzdálenou exoplanetu. NASA sérii fotografií, která navazuje na uvedení prvního snímku, zveřejní v úterý v šestnáct hodin a třicet minut středoevropského letního času.