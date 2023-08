Voyager 2 žije. NASA zachytila ‚srdeční tep‘ sondy, se kterou před týdnem ztratila kvůli chybě kontakt

Signál, který NASA zaznamenala, byl takzvaný srdeční tep sondy Voyager 2. Znamená to, že 46 let starý přístroj je „na živu“ a funguje. Agentuře AP to oznámila projektová manažerka NASA Suzanne Doddová.

Signál se podařilo zachytit obřími anténami ze systému Deep Space Network, tedy ze Sítě hlubokého vesmíru, které jsou vystavěné po celém světě. Podle Doddové se experti NASA pokusí natočit anténu sondy znovu k zemi.

Loď vzdálená miliardy kilometrů od Země ztratila spojení ve chvíli, kdy řídící centrum omylem vyslalo špatný příkaz. Anténa se pak pootočila o pouhá dvě procenta, stačilo to ale na přerušení komunikace se Zemí.

Odborníci teď budou vícekrát naslepo vysílat správný příkaz v naději, že se jim povede Voyeger zasáhnout.

Signál cestuje 19 miliard kilometrů 18 hodin. Když se to nepodaří, budou muset počkat do října na automatický restart systémů.

Sonda Voyager 2 odstartovala v roce 1977. Má za sebou průzkum Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. V mezihvězdném prostoru se pohybuje už pět let.

Dvojčetem sondy je Voyager 1. Ten je už 24 miliard kilometrů daleko a je tak od Země nejvzdálenějším lidským strojem.

Earth to Voyager... 📡

The Deep Space Network has picked up a carrier signal from @NASAVoyager 2 during its regular scan of the sky. A bit like hearing the spacecraft's “heartbeat," it confirms the spacecraft is still broadcasting, which engineers expected. https://t.co/tPcCyjMjJY