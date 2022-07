Astrofyzik: Úroveň snímků z Webbova teleskopu předčila očekávání. Nové můžou vycházet každý týden

Webbův teleskop umožnil pohlédnout hluboko do dějin vesmíru jako nikdy předtím. Po prvním plně barevném snímku plném galaxií v nebývale ostrém rozlišení, který úřad NASA představil v úterý po půlnoci našeho času, zveřejnil sadu čtyř dalších fotografií. Na projektu se podílel i astrofyzik Michal Zajaček, jenž nyní působí na brněnské Masarykově univerzitě. Praha 7:22 13. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První fotografie dalekého vesmíru pořízená Webbovým teleskopem | Zdroj: NASA

Teleskop vzdálený přes milion kilometrů od Země a vybavený zrcadlem o průměru přes šest metrů zachytil například plynový závoj kolem jedné vyhasínající hvězdy nebo tzv. kosmický tanec mezi skupinami galaxií.

Na mezinárodním projektu v hodnotě 10 miliard dolarů, přesněji na vývoji jednoho z detektorů, se na univerzitě v německém Kolíně nad Rýnem podílel i astrofyzik Michal Zajaček, jenž nyní působí na brněnské Masarykově univerzitě.

Čekal jste nedočkavě, co spatříme na těch nových snímcích, nebo to pro vás po tom prvním snímku už tak napínavé nebylo?

Určitě jsem na ně čekal, protože ten první snímek sice zobrazoval to hluboké pole, ale věděl jsem, že ty další snímky budou zobrazovat jiné objekty, kde uvidíme úplně jiné procesy.

Splnili záběry vaše očekávání? Nebo je dokonce předčily?

Určitě ve většině případů splnily. V některých případech ta úroveň ještě předčila má očekávání. Musím říct, že hlavně u plyno-prachových struktur, u té planetární mlhoviny anebo například v oblasti tvorby hvězd a Cariny (jedné z mlhovin, jež Webbův teleskop zachytil, pozn. red.) se ta úroveň dostala skutečně nad moje očekávání.

Rozdíl v kvalitě snímků

Takže ten posun co do kvality snímků je opravdu markantní, když bychom to srovnali třeba s Hubblovým dalekohledem?

Určitě. Ještě bych dodal, že v porovnání s Hubblovým dalekohledem je to doplňující v tom, že teleskop Jamese Webba snímky zhotovuje na delších vlnových délkách. Takže tam, kde Hubbleův dalekohled končí, tedy v oblasti zhruba jednoho mikrometru, tam – v infračervené oblasti – James Webb začíná.

Webbův teleskop je podle americké kosmické agentury NASA schopný zachytit vlny o délce 0,6 až 28 mikrometrů. Infračervené záření nabývá vlnových délek 0,75 mikrometrů až několika stovek mikrometrů. Hubbleův dalekohled primárně zachycuje záření o délkách 0,1 až 0,8 mikronů, podle NASA je ale schopný zachytit infračervené záření o vlnové délce až 2,5 mikrometrů.

Webbův teleskop je pak schopný zhotovit snímky až do 28 mikrometrů. Tato oblast od jednoho do 28 mikrometrů není ale úplně přístupná – je přístupná jen v určitých pásmech.

Na co se podle vás můžeme těšit v dalších týdnech a co díky teleskopu Jamese Webba třeba zjistíme v nejbližších měsících? Který z těch dalších pohledů by mohl být zvlášť působivý?

Je třeba si uvědomit, že těchto pět snímků vzniklo v průběhu jednoho týdne pozorování a například to hluboké pole, které odhaloval prezident Biden, bylo pozorováno 12,5 hodiny, co se týká expozice této oblasti oblohy. Hubblovu dalekohledu zabralo podobné pozorování minimálně dva týdny. Takže nyní se na nové objevy a detaily můžeme těšit v podstatě každý týden.

Vzbuzuje to velká očekávání?

Ano, určitě. Budou to pozorování v rámci naší sluneční soustavy, tedy planet jako Mars, Jupiter a dalších, a v rámci naší galaxie, až po nejvzdálenější vesmír. James Webb se zaměřuje právě na vznikající hvězdy a galaxie krátce po Big Bangu – po Velkém třesku.

Můžete velmi stručně přiblížit, co byl váš podíl na tomto projektu?

My jsme se v rámci skupiny zabývali v podstatě vývojem a testováním detektorů míry určených na program zaměřený na pozorování galaktického centra. Je ale třeba dodat, že to pozorování galaktického centra – centra naší galaxie – proběhne až další rok. Tento rok se James Webb zaměřuje na ty první hvězdy a galaxie našeho vesmíru, které vznikaly před 13 miliardy lety.