Je těžké uvěřit, že někdo jako já, dojde tak daleko, že opustí tuto planetu, říká český vesmírný turista Yemi

Český choreograf Yemi A.D. poletí do vesmíru. Jako člena posádky letu kolem Měsíce si ho z více než milionu lidí vybral japonský miliardář Jusaku Maezawa. Ten chce na tuto vesmírnou výpravu pozvat skupinu umělců z celého světa, pro které bude cesta do vesmíru zároveň inspirací. „Je důkaz, že jediný limit potenciálu, který máme, je to, co si dokážeme nebo nedokážeme představit,“ říká pro Radiožurnál Yemi A.D., první vesmírný turista z Česka. Rozhovor Praha 11:58 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Yemi A.D. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Jak se to stalo, že poletíte jako turista do vesmíru?

Asi před dvěma lety jsem zachytil výzvu pro umělce z celého světa. A zhruba půl roku jsem si říkal, že by mě to moc bavilo, až jsem nakonec přesvědčil sám sebe, že to zkusím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Yemim A.D.

Takže jste se přihlásil?

Přihlásil jsem se s několika projekty, protože výběrové řízení bylo dlouhé, procházelo se mnoha koly, trvalo asi rok a půl.

Za tu dobu jsem jim stihl ukázat různé disciplíny, kterými se zabývám a dát jim informace o tom, co bych s tou zkušeností dál dělal.

Musel jste tedy přesvědčit miliardáře Maezawu, že jste tím, kdo by měl letět do vesmíru?

Ano, je to tak. Protože se vás ptají, proč byste měl letět do vesmíru, proč ne těch dalších milion lidí, co se přihlásilo.

Řekněte, jak jste je přesvědčil? Co bylo to hlavní, na co slyšeli?

Nemůžu vědět, čemu přikládají větší váhu. Myslím, že je to kombinace jednak toho, že moje poslání je otvírat kreativitu v lidech. Jezdím po školách a pracuji s dětmi, s mladými lidmi, ale i s manažery. A snažím se vzbuzovat kreativitu. Věřím tomu, že aby se nám tady žilo líp, tak by lidé měli víc pochopit svou kreativní sílu a že když tvoříme spolu, tak tím překonáváme rozdíly mezi námi. Když máme za úkol, i když jsme každý jiný, něco spolu vytvořit, tak je to cesta k tomu bořit mosty mezi lidmi.

Takže jste jim poslal své choreografie, nebo jste měl online pohovor, kde jste se představil?

Těch kol byla velká spousta. Od online rozhovoru přes různé eseje, doplnění různých materiálů medical reviews (lékařské posudky), psychiatrické testy a tak dále. Bylo toho hodně.

Vesmírní turisté

Jaký je to tedy pocit být vůbec první vesmírný turista z Česka?

Je to neskutečné. Je těžké uvěřit, že za jeden život někdo jako já, kdo se narodil v Liberci v osmdesátkách, může dojít tak daleko, že opustí tuto planetu. A nejenom na kraj vesmíru, jako jsou současné vesmírné lety, ale opravdu do hlubokého vesmíru - tři dny k Měsíci, kolem a zpátky.

Myslím, že je to úžasné a že to je důkaz toho, že jediný limit potenciálu, který máme, je to, co si dokážeme nebo nedokážeme představit. Doufám, že to bude povzbuzení pro všechny mladé lidi, kteří jsou kreativní a kteří také chtějí naplňovat své sny.

Český choreograf Yemi A.D. poletí do vesmíru. Na cestu kolem Měsíce ho chce vzít japonský miliardář Číst článek

Několik takových lidí poletí s vámi. Měl by tam být třeba DJ ze Spojených států, indický herec Irska, fotografka nebo americký filmař. Měl jste už možnost se s nimi seznámit?

Ano, už jsem se se všemi potkal. Jsou to úžasní lidé. Moc se těším na to, co budeme tvořit napříč našimi disciplínami. A moc mě baví to, že tam jsou úžasní fotografové a úžasní lidé, kteří dokážou uchopit ať už obraz, zvuk nebo přírodu.

Nemyslím si, že někdo z nás úplně ví, co z toho vznikne. Myslím si, že teprve až spolu budeme trávit víc času, tak z toho začnou padat nějaké zajímavé věci.

A už víte, jaké fyzické požadavky to na vás klade? Co musíte splnit, jak se na cestu připravit?

My nejsme astronauti, protože to je definice, kterou používá NASA. My jsme vesmírní turisté.

Takže jen zapnete pás a letíte?

Myslím, že takto to úplně nebude. Myslím, že už jenom to, aby vám vysvětlili, jak si dojít na záchod, bude obnášet poměrně složitý trénink.

Takže už to víte, co vás čeká?

Některé věci jsem zkoumal více než jiné, to přiznávám.

A už víte, kdy byste měl letět?

Let je naplánovaný na rok 2023.

I feel blessed, humbled and beyond grateful for this unprecedented opportunity to represent my country, my people, my family and all of the creative dreamers around the world. My voyage to the MOON starts TODAY! Please, join me ‍ #dearMoon @yousuckMZ https://t.co/shaNY0Ahmm — Yemi A.D. (@YemiAlchemist) December 8, 2022