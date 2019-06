Částečné zatmění Měsíce: v červenci bude možné pozorovat Jupiter i Mléčnou dráhu

V úterý 16. července půl hodiny před půlnocí nastane hlavní fáze částečného zatmění Měsíce, který v tu chvíli bude zhruba ze dvou třetin ponořen do zemského stínu. Zatmění potrvá do 2.18 středoevropského letního času. Další bude možné vidět až v lednu příštího roku. Uvedl to v pondělí Astronomický ústav České republiky ve své tiskové zprávě. Bude možné vidět planety Jupiter a Saturn, a náznaky Mléčné dráhy.

