Kometa i nejdelší zatmění Měsíce 21. století. Rok 2018 bude bohatý na zajímavé astronomické jevy

V roce 2018 se vyplatí dívat se na noční oblohu. I příští rok bude totiž bohatý na astronomické jevy. Hned v lednu se můžeme těšit na neobvyklou konstelaci planet nad východním obzorem. V létě nás čeká nejdelší zatmění měsíce v tomto století a v prosinci okolo Země proletí kometa, která by mohla být vidět pouhým okem. Sluneční soustava 11:44 23. prosince 2017

Podle vedoucího Štefánikovy hvězdárny Jakuba Rozehnala ale ty nejkrásnější astronomické jevy předpovědět nejdou. „Samozřejmě v astronomii platí, že ty nejkrásnější události nebo jevy, které můžeme na obloze pozorovat, jsou zpravidla ty, které nedokážeme předpovědět,“ vysvětlil Radiožurnálu Rozehnal. Takže třeba náhlý výbuch hvězdy tak spatří zřejmě jen astronomové.

Řadu jiných jevů ale umí astronomové předpovědět poměrně přesně. Jedním z nich je i neobvyklá konstelace planet, kterou uvidí zájemci v lednu, pokud vstanou před svítáním.

„Pro ně nabídne ranní obloha docela hezký pohled na téměř všechna tělesa Sluneční soustavy, která jsou vidět na obloze pouhým okem. Budou to planety Merkur, Mars, Jupiter, Saturn a k tomu se přidá v polovině ledna náš Měsíc. Takže je budeme mít hezky pohromadě nad východním obzorem,“ popsal Rozehnal.

Pozorování planet vyžaduje přeci jenom jisté znalosti, naopak v létě si to užije každý. Zatmí se Měsíc a do dokonce na hodinu a 44 minut. Bude to nejdelší zatmění měsíce v našem století. „Je to velice impresivní událost, protože Měsíc bude vycházet už malilinko ukouslý. Sice nebude úplně vysoko nad obzorem, ale určitě v letní krajině se bude zatmění vyjímat,“ řekl Rozehnal.

Vyvrcholením astronomických událostí pak bude přelet komety po zimní obloze. „Je to kometa Wirtanen, jejíž jasnost by mohla dosáhnout buďto přímo viditelnosti okem nebo aspoň nějakým malým triedrem nebo loveckým dalekohledem,“ řekl na závěr Rozehnal. Kometa Wirtanen proletí kolem Země ve vzdálenosti 11 milionů kilometrů. Pro srovnání, Měsíc obíhá Zemi ve vzdálenosti necelých 385 tisíc kilometrů.