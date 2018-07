Jak sledovat zatmění Měsíce? To nejzajímavější se bude dít do půlnoci, vidět půjde i Mars

V pátek nás čeká nejdelší zatmění Měsíce v tomto století i výjimečná podívaná na Mars. Co si připravit a kam jít, aby byl pohled co nejkrásnější? A proč Měsíc při zatmění chytá narudlou barvu? „To nejzajímavější se bude dít mezi devátou hodinou večerní a půlnocí,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vedoucí Štefánikovy hvězdárny Tomáš Prosecký. Rozhovor Praha 7:51 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Páteční večerní obloha nabídne úplné zatmění Měsíce, nejdelší v tomto století. Jaké budou podle vás nejlepší čas a místo, odkud tento významný úkaz sledovat?

Klíčovým požadavkem je hezké počasí. Na rozdíl od zatmění Slunce, které je na Zemi vždy vidět jen z úzkého pásu, je zatmění Měsíce pozorovatelné z celé poloviny zemského povrchu – vždycky z té, která má Měsíc právě nad obzorem.

To znamená, že u nás v České republice žádnou speciální významnou polohu nenajdeme. Ovšem vzhledem k tomu, že částečné zatmění začne ještě před východem Měsíce a Měsíc bude bohužel v průběhu tohoto zatmění relativně nízko nad obzorem, je určitě vhodné překontrolovat si jihovýchodní obzor, aby nám při výhledu a pozorování nebránily stromy a podobně.

Co se týče času, zatmění se odehraje v poměrně přívětivých podmínkách: to nejzajímavější se bude dít zhruba mezi devátou hodinou večerní a půlnocí.

Měsíc v pátek zrudne, blíží se nejdelší zatmění v tomto století. Delší lidstvo uvidí až za 105 let Číst článek

A vybavení? Co by si pozorovatelé měli připravit, aby Měsíc dobře viděli?

Stačí prosté oko. Ale pokud chtějí vidět víc detailů, doporučuji dorazit na nějakou hvězdárnu – například tu naši – a podívat se na zatmění dalekohledem.

Měsíc je běžně bílý, ale během zatmění se má zbarvit do oranžova až ruda. Čím to? Je to běžný úkaz?

Ano, je to normální. Měsíc při zatmění vstupuje do zemského stínu. Ten ovšem není úplně temný, díky rozptylu a lomu slunečního světla v zemské atmosféře, do níž vniká hodně slunečního světla. Hlavně toho červeného, protože v naší atmosféře se nejlépe rozptyluje barva modrá. Takže pokračující světlo je právě o tu modrou barvu ochuzeno, převládá v něm červená. Ta pak zabarví Měsíc do oranžova až do temně hněda, hnědočerna.

Bude tak dlouhé zatmění zajímavé i pro astronomy? Může ještě pomoci třeba v dalším zkoumání vesmíru?

V naší době už se jedná pouze o pozorovatelsky či fotograficky zajímavý úkaz.

Co se zkoumání vesmíru týká, tam pomohlo měsíční zatmění především v dávné minulosti – řekněme u starých Řeků. Když pochopili princip zatmění Měsíce, tedy to, že Měsíc vstupuje do zemského stínu, tak z pozorování zaobleného okraje stínu poznali, že Země je kulatá. Nebo vypočetli, že je zhruba čtyřikrát větší než Měsíc.

Ale že by v dnešní době mělo zatmění Měsíce nějaký vědecký význam, to ne. I když nemohu samozřejmě vyloučit, že někdo někde jakýsi výzkum provozuje.

Obloha nabídne úplné zatmění Měsíce, nejdelší v tomto století | Zdroj: ČTK

Na pozorování úkazu už láká řada hvězdáren. Co pozorovatelům nabízí pražská Štefánikova hvězdárna?

Jak už jsem říkal, máme před sebou především pozorovatelsky zajímavý úkaz. To znamená, že hlavním předmětem našeho programu je pozorování našimi dalekohledy společně s odborným výkladem. Připravili jsme si prodlouženou otevírací dobu, abychom pokryli celý pozorovatelsky zajímavý průběh zatmění: otevřeno máme od devíti do půlnoci. A v případě velkého zájmu je hvězdárna připravena nasadit do akce také dalekohledy, které jsou návštěvníkům běžně nepřístupné.

SLEDOVALI JSME ŽIVĚ: Úplné zatmění Slunce nad Amerikou Číst článek

Možná bych ještě zmínil, že v naší sesterské instituci, v Planetáriu, připravili právě při této příležitosti nový a myslím, že docela povedený pořad Měsíční sonáta. Promítají ho v pátek od 18.00 a vedle samotného zatmění pojednává třeba i o vzniku Měsíce nebo o vztazích Měsíce a Země. Návštěvník tak může dorazit do Planetária do Stromovky, zhlédnout pořad s nádherným hudebním doprovodem, příjemně se tam naladit a pak se přesunout na vlastní pozorování k nám nahoru na Petřín.

Další větší zatmění nastane až 9. června 2123, tedy za 105 let. Potrvá o tři minuty déle. Jak to, že už to takhle dopředu víte?

Zatmění vycházejí sice z poněkud komplikované, ale zároveň přímočaré matematiky a geometrie. Nastávají za určitých podmínek; konkrétně pro měsíční zatmění musí být Měsíc v úplňku a navíc poblíž uzlu své dráhy – to znamená v bodě, kde se dráha Měsíce protíná s dráhou Slunce, protože tyto dvě dráhy jsou skloněné o nějakých 5 stupňů.

Základem výpočtu pak je takzvaná perioda saros o délce zhruba 18 let a 11 dní, kterou znaly už některé starověké národy. V rámci této periody pak postupně vznikají zatmění posunutá o nějakých 120 stupňů směrem k západu oproti předcházejícímu zatmění, a vytvářejí tak série, které trvají přibližně 1300 let.

Takže obecně lze říct, že pohyb Země okolo Slunce a Měsíce kolem Země má svůj řád, a tím pádem ho mají také zatmění. Díky tomu je můžeme spočítat na mnoho let dopředu, anebo naopak i zpětně, což pomáhá třeba i v dataci historických událostí. Pro zájemce: na stránkách NASA jsou k dohledání výpočty zatmění někdy do roku 4000.

Žádní upíři a hodně spánku

Zpět k zatmění, které očekáváme tento pátek: může nějak ovlivnit jevy na Zemi? Psychiku lidí nebo třeba příliv a odliv?

Kolem vlivu Měsíce panuje řada mýtů a legend. Většina lidí dnes ví, aspoň doufám, že nějakých vlkodlaků nebo upírů se bát nemusíme. Naopak z provedených seriózních studií žádná spojitost mezi fází Měsíce a zkoumaným jevem, například se zvýšenou nehodovostí, nevyplývá.

Pokud vím, jediný prokazatelný vliv je na kvalitu spánku. Množství světla, při kterém spíme, ovlivňuje hladinu spánkového hormonu, a jestliže nám jasný Měsíc svítí přímo do postele, klidný spánek to u citlivějších jedinců může rozhodit. Ovšem z tohoto hlediska by nadcházející zatmění mělo mít spíš pozitivní vliv a lidé, kteří nebudou chtít pozorovat, ale spát, by měli spát klidněji.

Kometa i nejdelší zatmění Měsíce 21. století. Rok 2018 bude bohatý na zajímavé astronomické jevy Číst článek

Úplně zatmění nebude jediným zajímavým jevem, který lidé na obloze v pátek uvidí. Jaké další nás čekají?

Shodou okolností na pátek připadá také opozice Marsu: Mars se ocitne přesně naproti Slunci. To znamená, že ho budeme moci pozorovat současně při zatmění a pak po celou noc, a to jako jasně oranžovou „hvězdičku“ pod Měsícem.

Navíc je Mars v těchto dnech poměrně blízko Zemi, takže bude i hodně jasný. Největší přiblížení pak nastane o několik dní později, konkrétně 31. července. Bohužel to celé poněkud kazí fakt, že také Mars je na obloze poměrně nízko, ještě o asi 5 stupňů níž než Měsíc. Ale to už bychom od přírody chtěli příliš dokonalou podívanou.

A jak na tom budou pozorovatelé Marsu? Bude i jim stačit pouhé oko, nebo budou potřebovat složitější vybavení?

Mars je bez problémů vidět pouhým okem, ale jen jako jasná „hvězda“. Pokud by lidé chtěli vidět také detaily na jeho povrchu, doporučuji návštěvu některé z hvězdáren a využití jejich dalekohledů. Samozřejmě pokud to dovolí celoplanetární bouře, která teď pozorování Marsu a detailů na jeho povrchu poněkud kazí.

Want to try photographing the July 27 total eclipse of the Moon? Check out my guide and instructions: https://t.co/ChGpOW8Xnr pic.twitter.com/WHaAnAVb2y — Fred Espenak (@FEspenak) 23. července 2018