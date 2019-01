ŽIVĚ: Sledujte zatmění Měsíce. Další bude až za šest let

V pondělí ráno, přesně v 5:41, vstoupil Měsíc do stínu Země. Konec celého úkazu nastane přibližně o dvě hodiny později. Podmínky pro pozorování jsou ideální jen v některých částech republiky, díky živému přenosu z Hvězdárny a planetária Brno ale můžete zatmění pozorovat kdekoliv. Jde o poslední úplné zatmění v tomto desetiletí. To další nastane až 7. září 2025. Brno 6:07 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatmění Měsíce je zajímavou podívanou především díky barvě zemského stínu, která je ovlivňována zemskou atmosférou. Souputník Země tak má při úplném zatmění oranžový nádech až temně hnědou barvu.

„Měsíc v úplném zatmění z oblohy úplně nezmizí. Zůstane tam takový načervenalý, nahnědlý, někdy světlejší, někdy temnější, jako by duch Měsíce. To je proto, že v zemské atmosféře se paprsky od Slunce lámou. Ty červené právě dopadají na povrch Měsíce. To záleží na tom, jak je - například kvůli sopečné činnosti - znečištěná atmosféra Země,“ vysvětlil už dříve Radiožurnálu tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan.

Pozorování

Ideální počasí pro pozorování je hlavně na horách na severu republiky, kde je jasná obloha.

Úkaz je možné pozorovat skoro na všech hvězdárnách v Česku, ale jen v případě příznivého počasí. Lepší podívanou nabídnou podle astronomů ty hvězdárny, které mají dobrý západní obzor.

Pondělní zatmění je na dlouhou dobu posledním. Další se odehraje až 7. září 2025. Zemský stín totiž ve vzdálenosti Měsíce pokrývá jen malou kruhovou plochu o velikosti 1,5 stupně. To znamená, že Měsíc se do této oblasti musí doslova trefit. V příštích letech nás tak čeká pouze několik částečných zatmění, z nichž nejbližší bude pozorovatelné 16. července 2019.

Zatmění Měsíce na Štefánikově hvězdárně v Praze. @iROZHLAScz pic.twitter.com/ICyWRLYNrk — Jirka Stefl (@jirkastefl) 21. ledna 2019