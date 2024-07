Zemské jádro se točí opačně. Vědci se přou, co to pro nás znamená

Naše planeta se skládá z několika vrstev: kůry, pláště a jádra, pevné kovové koule uvnitř Země, která rotuje nezávisle na naší planetě. Vnitřní jádro je nejžhavější částí planety s teplotou odpovídající povrchu Slunce.

Hluboké nitro Země tak není možné přímo pozorovat, ani z něj odebírat vzorky. Seismologové získali informace o pohybu vnitřního jádra zkoumáním chování vln z velkých zemětřesení.

Vědci z kalifornské College of Letters, Arts and Sciences pozorovali seismické vlny vyvolané zemětřesením na stejných místech v různých časech. Spoluautor studie, profesor John Vidale, uvedl, že když se jádro otáčí, ovlivňuje to dobu příchodu vlny.

„Dohadujeme se o tom už 20 let a myslím, že tohle je trefné. Domnívám se, že jsme ukončili debatu o tom, zda se vnitřní jádro pohybuje a jaký byl jeho vzorec v posledních několika desetiletích,“ říká Vidale. Porovnání načasování seismických signálů ve chvíli, kdy se dotýkaly jádra, odhalilo změny v rotaci jádra v průběhu času, což potvrdilo 70letý rotační cyklus.

Slibný model

Jeden slibný model navržený v roce 2023 popisuje, že vnitřní jádro se v minulosti otáčelo rychleji než samotná Země. Nyní se však otáčí pomaleji. Vědci uvádějí, že po určitou dobu rotace jádra odpovídala rotaci Země. Pak jádro ještě více zpomalilo, až se vzhledem k vrstvám tekutiny okolo sebe začalo pohybovat opačně.

Výzkum publikovaný 12. června v časopise Nature nejen potvrzuje zpomalení jádra, ale i teorii z roku 2023, že toto zpomalení je součástí desítky let trvajícího vzorce zpomalování a zrychlování. „Což bude vyžadovat vysvětlení,“ řekl Vidale.

Stále totiž není jisté, jak by zpomalení vnitřního jádra mohlo ovlivnit naši planetu. Někteří odborníci tvrdí, že do hry může vstoupit magnetické pole Země. Přímý vliv vnitřního jádra na magnetické pole není známý, ale vědci již v roce 2023 uvažovali o tom, že pomaleji rotující jádro by jej mohlo potenciálně ovlivnit a také zlomkově zkrátit délku dne.

Změny v rotaci jádra jsou podle Vidala pro lidi téměř nepostřehnutelné. Když se jádro otáčí pomaleji, plášť zrychluje. Tento posun zrychluje rotaci Země a délka dne se zkracuje, i když jde jen o tisíciny sekundy. Podle výpočtů výzkumníků je navíc jádro téměř připraveno začít znovu zrychlovat, k čemuž by mělo dojít asi za pět až deset let.