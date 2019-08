Pod Brnem leží ve hloubce sto metrů obrovská zásobárna artéské vody. Vědci neví, odkud se bere

Sto metrů pod Brnem leží obrovské zásoby pitné vody, které vědci označují za unikátní. Je to takzvaná artéská voda, která by v případě krize mohla dočasně zásobovat skoro celé město. Jde o výplň jakéhosi kaňonu, který byl hluboký několik stovek metrů, říká geolog v reportáži Českého rozhlasu Brno. Brno 18:45 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstí Svobody v Brně. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Oslovení odborníci dosud zcela přesně neví, kolik tekutiny pod brněnskou aglomerací je a odkud přesně se její zásoby doplňují. Na to jim má odpovědět nový výzkum.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak podle vědců vypadají obrovské zásoby takzvané artéské vody pod Brnem? Magistrát chce lépe zmapovat, kolik pitné vody se sto metrů pod ulicemi města nachází

„Je to jako akvárium plné písku, takhle nějak to vypadá,“ radí geolog Tomáš Kuchovský z Masarykovy univerzity, jak si představit obrovské zásoby takřka nedotčené pitné vody pod Brnem, která by díky silnému tlaku v podzemí dokázala sama vyvěrat na povrch jako třeba v pouštních oázách.

„V České republice nenajdeme takhle velké město, které by mělo tak unikátní strukturu pro možnost hromadného zásobování obyvatel,“ vysvětluje Kuchovský.

Artéská voda přitéká z okolních lesů a skalnatého podloží, pod městem a hlubokou ochranou jílovitou vrstvou teče, jako by kopírovala stěny misky.

„Artéská struktura je vlastně výplní jakéhosi kaňonu, který byl hluboký několik stovek metrů. Kdybyste si představili, že stojíte v oblasti vinohradského sídliště a dívali se na Brno, tak ten kaňon by byl zahloubený s osou někde kolem Lužánek a měl by hloubku několika set metrů.“

Zpět na povrch artéská voda vytéká na jihu Moravy, třeba do Svratky nebo do Dyje. „Naprosto přesné informace, z jakých oblastí se ta voda infiltruje a kolik se jí z jednotlivých oblastí infiltruje, v podstatě nemáme.“

Využití za první republiky

Odpovědět na to, odkud se voda bere, má asi čtyřletý průzkum za miliony korun, který připravuje magistrát a spustit ho chce na začátku příštího roku. Vybraná firma dostane taky za úkol zmapovat, kde jsou současné legální i nelegální vrty a artéské studny, říká pro brněnský rozhlas lidovecký náměstek primátorky Petr Hladík.

„Chceme zabezpečit ty vrty, které už dnes existují, to znamená – buďto je povolit, nebo je naopak zalít, zabezpečit, aby nemohly být kontaminovány.“

Chata Prašivá v Beskydech ekologicky hospodaří s dešťovou vodou. Její kvalitu monitorují počítače Číst článek

Magistrát chce také ve spolupráci s hasiči vytipovat místo pro novou krizovou zásobárnu vody připravenou na případy, že by Brno přestal zásobovat březovský nebo vírský vodovod.

„Cílem by mělo být vybudovat čerpací stanici tak, aby tam mohla zajet i těžká hasicí technika. Měla by tam být balicí linka, aby se dalo čerpat do lahví anebo aby se dalo čerpat do cisteren,“ doplňuje Hladík.

Artéské vody v minulosti podle geologa Tomáše Kuchovského využívaly třeba prvorepublikové továrny, ale v malém měřítku. Příliš velký odběr by podle něj mohl být problematický. Hrozilo by totiž propadnutí půdy podobně, jako se to stalo třeba nad uhelnými doly v Karviné známému šikmému kostelu svatého Petra z Alkantary.