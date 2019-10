Unikátní laboratoř odhalí pesticidy a další škodliviny v podzemních vodách

Společnost Aquatest se podílí na monitoringu podzemních vod, jehož zadavatelem je Český hydrometeorologický ústav. V laboratoři stanovují 299 ukazatelů kvality vody, kromě základního chemického složení se jedná například o rozbor přítomnosti těžkých kovů, těkavých organických látek nebo o radiologický rozbor.

Jak se vzorky analyzují?

Náročné analýzy provádějí moderní měřící přístroje, na pracovišti společnosti Aquatest je to především kapalinový chromatograf, který má také hmotnostní detekci přítomných látek. Čím je tento projekt naprosto jedinečný, je testování obsahů pesticidních látek a rezidua lékových přípravků, popisuje Jitka Damašková.

„Používáme ho především pro multireziduální analýzu pesticidních látek a jejich metabolitů a také pro analýzu reziduí lékových přípravků,“ říká Jitka Damašková, manažerka laboratoří Aquatest.

„To je například Warfarin, některá analgetika, jako je paracetamol nebo ibuprofen, a další látky. V oblasti pesticidů je to velmi široká škála látek,“ upozorňuje Jitka Damašková.

Tento přístroj umí se vzorkem operovat zcela samostatně, umožňuje přímý analytický nástřik, takže vzorek před samotnou analýzou není třeba nijak upravovat. Právě díky kapalinovému chromatografu se daří odhalovat i ty nejmenší koncentrace látek.

V podzemních vodách se také nacházejí zbytky léčiv. Není zcela jasné, jakým způsobem se tam dostávají, ale vodítkem by mohl být kofein. V povrchových vodách se kofein vyskytuje velmi často, protože samozřejmě mnoho lidí pije kávu.

„Vyloučený kofein pak dokážeme najít v odpadních vodách,“ říká Libor Jech, analytik společnosti Aquatest. „Pokud nacházíme kofein ve vodách podzemních, jednou z teorií, jak se tam mohl dostat, je porušená kanalizace.“

„Díky moderní technice analytici nacházejí v podzemních vodách stále více druhů látek.“ Vít Kodeš, Oddělení jakosti vod ČHMÚ

Zároveň popisuje, jaké nejnižší hodnoty se dají měřit. Uvádí hodnotu nanogramu na litr, což je totéž, co miligram na 1000 kubických metrů. Pro představu uvádí 25 metrů dlouhý plavecký bazén, do kterého by se kápla menší kapka, než je obvyklá z kapátka.

Pokud analýza vzorku prokáže vyšší koncentraci konkrétní látky, tedy takovou, která překračuje povolené limity, Český hydrometeorologický ústav upozorní příslušné orgány.

„Nacházíme látky nebo rezidua jejich metabolitů, což jsou látky, na které se přeměnily, které se tady nepoužívají třeba už 15 let a my je v podzemních vodách přesto stále nacházíme,“ konstatuje Libor Jech.

Poškození podzemních vod

Nálezy pesticidů jsou časté především v intenzivně obhospodařovaných oblastech, jako je Polabí, Pomoraví nebo Podyjí. Podzemní voda je naopak nejkvalitnější v horských oblastech.

Národní informační systém kvality vody provozuje Český hydrometeorologický ústav a jeho data jsou na webu ČHMÚ přístupná komukoliv. Data o přítomnosti pesticidů slouží vodárenským společnostem nebo provozovatelům zdrojů vody, informuji je o kvalitě vody v okolí oblasti jimi provozovaného zdroje a o látkách, které je v této oblasti třeba sledovat.