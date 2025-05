Malé vodní elektrárny pracují na minimální výkon, některé vůbec. V řekách není dost vody

Sucho trápí majitele malých vodních elektráren v Česku. Kvůli slabému průtoku pracují mnohé z nich na nižší výkon, některé jsou mimo provoz. Ani jihočeské řeky nemají dost vody na to, aby roztočily turbíny vodních elektráren. Největší problémy jsou na Lužnici a jejích přítocích. Jindřichův Hradec 11:45 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sucho trápí majitele malých vodních elektráren v Česku | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Voda jde do turbíny nad jezem, tam máme stavidla, přes která vodu pouštíme, a potom kanálem pod silnicí vytéká do zpátky do řeky. Teď je vidět, že je nízký průtok, za jezem je nízká hladina. Podle mě chybí tak dvacet až třicet centimetrů,“ ukazuje Ivo Ježek, ředitel společnosti Služby města Jindřichův Hradec, u vodní elektrárny na Nežárce.

Nízký stav vody v řekách potvrzuje hydrolog Tomáš Vlasák z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. „Nepříznivé jsou průtoky v povodí Lužnice a Nežárky. Zatím zde sice nedosahují hranice pro hydrologické sucho, ale vzhledem k tomu, že na začátku května v řekách obvykle teče dostatek vody, je tento současný stav mimořádný,“ uvádí.

Na začátku jara přitom obvykle vodní elektrárna jede naplno. „Většinou využíváme jarní tání. Bývá velký průtok v řece, takže elektrárna může běžet na sto procent. Letos jsme tuto pro nás nejlepší dobu nestihli,“ říká Ivo Ježek.

Ani v nejpříznivějším období letos elektrárna nepracovala na sto procent. „Výroba byla omezená. Když elektrárna běžela v únoru, březnu, tak to bylo jenom na třicet procent a pak jsme byli nuceni začátkem dubna úplně vypnout. Už jsme měsíc bez provozu, protože je malý průtok vody důsledkem jarního sucha,“ dodává Ivo Ježek.

Podobné problémy hlásí i další vodní elektrárny, třeba v Jarošově nad Nežárkou. „Je odstavená vodní elektrárna na jezu v Kruplově a ubývá nám voda i v obecních rybnících. Takový stav já nepamatuji,“ popisuje starosta Bohumil Rod.

A zlepšení podle hydrologa Tomáše Vlasáka je tak nepřijde. „V případě Lužnice a Nežárky může být problém s nedostatkem vody i dlouhodobější. V tomto povodí zůstává větší podíl srážkové vody v půdě, a proto srážky přeháňkovitého charakteru, nebo mírně podprůměrné většinou situaci na řekách ovlivní pouze minimálně,“ vysvětluje.

Nejméně vody v porovnání s obvyklými květnovými hodnotami je na východě Čecha a severní Moravě. Podle údajů Cechu provozovatelů malých vodních elektráren se to dotýká všech 1600 zařízení. Třeba na severu Moravy je podle předsedy cechu Vladimíra Zachovala zhruba na pětině dlouhodobého průměru.