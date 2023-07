V Česku není oblast, která by teď netrpěla suchem. Zasáhlo 98 procent země a nejspíš se to nezlepší

V Česku teď prakticky není možné najít místo, kde by nebyl problém s nedostatkem vody. Některý z pěti stupňů sucha platí podle dat projektu Intersucho na 98 procentech území. Pod normálním stavem jsou povrchové i podzemní vody, vysychají proto řeky a potoky a někde už z nich lidé nesmí odebírat vodu. A situace se nejspíš ještě zhorší. Praha 12:56 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku teď prakticky není možné najít místo, kde by nebyl problém s nedostatkem vody (ilustrační foto) | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Střižovický rybník nedaleko Ústí nad Labem nemá žádný přítok a je závislý jen na dešti. Toho je ale nyní nedostatek. Voda chybí i na druhém konci republiky v Tučapech na Táborsku a kvůli suchu je uzavřená i plavební komora Kořensko u Týna nad Vltavou. Lodě doplují z Českých Budějovic pouze do Kořenska. Z Orlíku se dostanou bezpečně zhruba na Podolsko.

„Hladina klesla pod stanovenou hodnotu a dál není možné garantovat plavební hloubky,“ potvrzuje ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Kvůli klesající hladině vodních toků už úřady v České Lípě a Novém Boru zakázaly odběr povrchové vody z řek a potoků. Lidé ji tak nesmějí používat k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo třeba na mytí aut.

„Jde především o to, že na vodní toky jsou navázané ekosystémy, a pokud by se snížil průtok, tak by mohlo dojít k jejich ohrožení,“ vysvětlila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Omezení se týká zhruba šedesátky měst a obcí, platit má do podzimu.

Sucho do podzimu

Podle hydrologů se stav sucha jen tak nezlepší. Na podstatné části území Česka jsou totiž nízko i hladiny podzemních vod.

„Problém je, že ve vegetačním období je většina srážek efektivně zachycena vegetací,“ připomíná Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, který dlouhodobě monitoruje stav vody v půdě.

Pro doplnění stavu podzemních vod by déšť podle Trnky nesměl být přívalový, aby se voda dobře vstřebala. Napršet by taky musely desítky milimetrů. „Protože jen v povrchové vrstvě chybí mezi 40 a 60 milimetry vláhy oproti tomu, co by tam teď mělo být,“ vysvětluje.

Nedostatku pitné vody se ale Češi bát nemusí. Té je ve vodních zdrojích dostatek. Vodohospodáři zato registrují větší počet žádostí o připojení na vodovody od lidí, kteří používají vodu ze studní.

Propojování vodárenských soustav finančně podporuje stát. „Existuje dokument Koncepce ochrany před následky sucha, obsahuje celou řadu opatření, které by měly reagovat,“ říká ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák.

V koncepci pro roky 2023 až 2027 je dál třeba záměr obnovovat mokřady a malé vodní nádrže nebo podporovat hospodaření s dešťovou vodou.