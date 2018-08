Pokud nezačne pršet, bude Povodí Odry regulovat dodávky vody

Pokud i v dalších měsících nebude častěji pršet a potrvá dlouhodobé sucho, začne Povodí Odry pravděpodobně v listopadu regulovat dodávky vody pro průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji. V současnosti ale nejsou dodávky průmyslové ani pitné vody ohroženy. Zásoby v přehradách jsou dostatečné, řekl technický ředitel státního podniku Petr Březina. Ostrava 16:56 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyschlé koryto Labe v německém Magdeburgu. | Foto: Hurlin Tilman | Zdroj: Reuters

„Všechny přehrady jsou naplněny v průměru z devadesáti procent," řekl. Jedinou výjimkou je přehrada Šance v Beskydech. Tam je ale nižší hladina spojena se stavebními úpravami. Množství vody v přehradách je podle Březiny při průměrných srážkách dostatečné na pokrytí potřeb domácností a průmyslových podniků.

Problém by ale mohl nastat, pokud by srážky byly podprůměrné a trvalo by sucho. Přibližně v listopadu by pak povodí začalo s firmami jednat o možné regulaci dodávek.

Snížení spotřeby

Letos už jednou něco podobného vodohospodáři řešili. Počátkem června výrazně poklesla hladina v nádrži Žermanice, která dodává vodu pro Biocel Paskov a ArcelorMittal Ostrava. „Biocel jsme začali zásobovat vodou z Olešné," uvedl Březina.

Dodal, že v případě ostravského hutního podniku se domluvili na snížení spotřeby a výraznější rekuperaci odpadní vody. Opatření ale trvalo jen krátce. V červenci výrazněji pršelo a hladina vody se v přehradě zvýšila.

Problémy ale mají v regionu na rozdíl od přehrad řeky a potoky. Hlavně toky na horní Opavě, Odře a horní Moravici dosahují letošních minim, některé menší dokonce úplně vyschly.

Rekordní sucho z let 1953-54

„V současnosti je nepříznivá situace v povodích, kde nejsou údolní nádrže nebo mají minimální vliv. Minimální průtoky vyvrcholily v pátek 24. srpna," řekl Březina. Odra ve Svinově měla podle něj průtok méně než 200 litrů za vteřinu a nedosahovala ani tří procent průměrného srpnového průtoku. Nyní se situace přechodně zlepšila po víkendovém dešti.

Sucho v letošním roce začalo podle pracovníků povodí dříve než v roce 2015 a v červnu byla situace dokonce horší. „V současnosti jsme na tom na nádržích díky červencové povodni lépe, nikoli na tocích. I přes tento částečně lepší stav je nutné zachovat obezřetnost, protože hydrologické sucho může doopravdy teprve začít, jak o tom svědčí například situace z let 1953 až 1954. Tehdy sucho začalo v srpnu a trvalo až do března," doplnil Březina.