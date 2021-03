Vodu nejlépe zadrží pestrá krajina. Stát by měl přispět ke změně vztahu k půdě, říká sedlák Pitek

Od loňska častěji prší, v únoru přišel sníh. Sucha je méně než v předchozích pěti letech. Kvůli změně klimatu ale voda z krajiny mizí dál a podle vědců to můžou se zpožděním pocítit zemědělci. „Jsme jediný stát v Evropě, který snížil za posledních třicet let spotřebu vody na polovinu, ale, jak se ukázalo v letech 2018 až 2019, nemusí to úplně všude stačit,“ varuje Pavel Punčochář z ministerstva zemědělství.

