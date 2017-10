Výroba benzinu a nafty z plastového odpadu? V Polsku možná již příští rok

Natural 95 nebo motorová nafta. I to může vzniknout z tun plastových odpadků. Metodu, která to umožňuje, vyvinuli vědci v Polsku. Vzniklou směs můžou řidiči bez problému použít a způsob výroby tohoto paliva by podle jeho autorů mohl být i ziskový. Polsko 13:10 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První linka, která přemění plastový odpad na benzin, by měla fungovat již příští rok | Foto: Filip Jandourek

Zkušební chemický reaktor stojí v hale na předměstí Varšavy. Je asi metr vysoký a připomíná kotlík pokrytý alobalem.

„Pomocí našeho zařízení dokážeme přeměnit hned několik druhů umělých hmot. Zatímco z polyetylénu a polypropylénu vyrábíme motorovou naftu, z polystyrénu vzniká benzin,“ říká Radiožurnálu Adam Handerek, který tento reaktor vynalezl.

Plast se přeměňuje postupným zahříváním. Rozpadem uhlovodíkových vláken pak z plastu vzniknou jednodušší sloučeniny, které poslouží jako základ pro vznik paliva. A to buď motorové nafty, nebo naturalu 95.

„Princip tohoto procesu byl samozřejmě známý už dřív. To není žádná novinka. Museli jsme ale vymyslet způsob jak plast ohřát, aniž by se vznítil,“ dodává Handerek. Jeho reaktor se proto zahřívá nepřímo – a to oběhem horké kapaliny v plášti.

Výzkumníci díky tomu můžou teplotu procesu neustále regulovat. Handerek je přitom vystudovaný veterinář a o výzkum paliv se před lety začal zajímat kvůli zpracovávání řepky olejky. S jeho prací mu teď pomáhá polský Ústav pro automobilový průmysl.

Podle jeho šéfa Krzystofa Biernata splňuje palivo požadavky Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Výsledná látka se tak před použitím v motoru nemusí nijak dál upravovat a vstupní náklady jsou nižší než cena surové ropy. Palivo z nového reaktoru by podle jeho tvůrců mohlo být při velkovýrobě až o desetinu levnější než od ropných společností.

Tým polských vědců za svůj vynález dostal grant od Evropské unie. První výrobní linka, která začne plastový odpad přeměňovat na benzin a naftu, by měla fungovat od příštího roku.