Vyskakovací okna a online reklamy. Jak se snaží podvodníci nainstalovat viry do počítačů?

Podvodná zpráva o údajném viru se do počítače nejčastěji dostane přes šikovně navrženou webovou stránku. Ta napodobuje vyskakovací okna, která může ukazovat operační systém. „Cíl je jediný: vyděsit vás, abyste začali klikat na odkazy, které vám podvodníci podstrčí a sami si tak škodlivý kód stáhli do počítače,“ vysvětluje Jana Magdoňová.

„Ve chvíli, kdy už se útočníci do vašeho počítače dostanou, nejčastěji začnou krást hesla – třeba od sociálních sítí nebo od internetového bankovnictví. A také se dívají po pracovních účtech. Hledají totiž cestu, jak napadnout i vašeho zaměstnavatele,“ doplňuje Jan Cibulka.

Podle redaktorů podvodníci napodobují to, co uživatelé znají z běžného života, například žádosti operačního systému o stažení aktualizací nebo antivirových programů.

„Například v pravém dolním rohu obrazovky na vás vyskočí okno, že váš počítač není chráněný a máte kliknout na odkaz a stáhnout novou verzi antivirového programu. To celé je ale podvod a jediné, co uděláte, je, že si do počítače stáhnete předem připravený virus,“ upozorňuje Magdoňová.

Nemusí ale jít jen o vyskakovací okna. Podvodníci někdy využívají také online reklamu. Ta bývá podle Jana Cibulky často těžko rozeznatelná od legitimních webových stránek. „V jiných případech pachatelé napadnou a převezmou webovou stránku s technickými návody a číhají na ní na uživatele, který řeší nějaký problém. Jako řešení mu opět nabídnou svůj podvodný program,“ doplňuje Jana Magdoňová.

Falešná technická podpora

Podvodníci podle redaktorů Antiviru zneužívají strachu z napadení počítače nebo toho, že se dobře nevyznáme v technických otázkách. V některých případech posílají e-maily od údajné technické podpory, která uživatele opět zavede na falešné stránky se zavirovaným programem.

„Velmi podlá a nebezpečná technika jsou podvodná call centra. Pachatele vám zavolají a tváří se, že jsou technická podpora z velké technologické firmy, například Microsoftu. Telefonát je nebezpečný v tom, že máte přímý kontakt s člověkem, který umí dobře manipulovat s ostatními, reagovat na vaše námitky a svůj podvodný scénář podle toho upravovat. Pro oběti je pak těžší takovému nátlaku odolat,“ vysvětluje Jan Cibulka.

Jak na podobné podvody reagují prodejci reklam? „Někteří se snaží, ale pachatelé jsou obvykle o krok napřed. Vytvářejí si nové účty pod falešnou identitou a v případě, že je jeden zablokovaný, hned začnou používat další,“ říká Jana Magdoňová.

Blokátor reklam

Bránit se přitom lze jednoduchým blokátorem reklam. „Odfiltrujete tak některé pokusy o podvod,“ říká redaktor.

„Opatrní buďte v případě e-mailu. Něco odfiltruje filtr nevyžádané pošty, ale není to stoprocentní. V případě, že se e-mail tváří jako pracovní, je lepší oslovit své nadřízené nebo kolegy a kolegyně na IT podpoře a pravost zprávy si ověřit přímo u nich,“ radí Jana Magdoňová.

„V případě soukromého e-mailu je dobré si uvědomit, že taková varování žádná legitimní firma neposílá. Rozhodně vám nezavolá nikdo ze společnosti Microsoft, aby vám řekl, že máte v počítači virus nebo že vám chybí aktualizace,“ dodává.

Jak si tedy může být člověk jistý, že nemá v počítači virus? „Drtivé většině problémů předejdeme, pokud máme pravidelně aktualizovaný počítač. To nám nabízí přímo operační systém, žádná webová stránka. Rozhodně si nestahujte žádný antivirový program, který vám nabídla nějaká reklama na internetu. Moderní operační systémy Windows i Mac už v sobě ochranu proti virům obsahují,“ uzavírá Cibulka.